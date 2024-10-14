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Posted 14 октября, 02:39

Published 14 октября, 02:39

Modified 14 октября, 02:41

Updated 14 октября, 02:41

День в Новосибирске будет облачным

Прогноз погоды на Покров — о чем говорят народные приметы

14 октября 2024, 02:39
Фото: 1MI
День в Новосибирске будет облачным

Прогноз погоды на Покров опубликован в Новосибирске

14 октября — день Покрова Пресвятой Богородицы, важный как для верующих, так и для тех, кто следит за погодными приметами. В этот день новосибирцы смогут ощутить на себе дыхание наступающей зимы — синоптики предрекают холод и пасмурность на протяжении всего дня.

Согласно данным сервиса Gismeteo, утро в Новосибирске начнётся с ясного неба и температуры от -8 до -5 градусов. Однако уже ближе к обеду погода изменится — небо покроется облаками, и температура поднимется до -1…+2 градусов. Вечером высокая облачность сохранится, а температура немного стабилизируется в пределах 0…+2 градусов. Ночная прохлада вернёт показатели на уровне -2…0 градусов, но осадков в виде снега или дождя ожидать не стоит, как и резких порывов ветра.

Интересно, что, согласно народным приметам, погода на Покров способна предсказать характер зимы. Если листья с деревьев к 14 октября уже облетели, это обещает мягкую и снежную зиму. В противном случае, когда деревья остаются зелёными, стоит ждать морозов. В этом году обильных осадков на Покров не предвидится, что может быть предвестием холодной зимы.

Народная мудрость гласит: «Покров кроет землю то листом, то снегом». Но для Новосибирска 2024 года это предсказание не сработает — снега мы не увидим. Праздничный день пройдет под покровом облаков, оставив жителей города в ожидании первых зимних хлопьев, которые, видимо, появятся позже.

Будет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Температура#Холод#Осадки#Облака
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