Прогноз погоды на Покров — о чем говорят народные приметы

Posted 14 октября, 02:39
Published 14 октября, 02:39
Modified 14 октября, 02:41
Updated 14 октября, 02:41
Согласно данным сервиса Gismeteo, утро в Новосибирске начнётся с ясного неба и температуры от -8 до -5 градусов. Однако уже ближе к обеду погода изменится — небо покроется облаками, и температура поднимется до -1…+2 градусов. Вечером высокая облачность сохранится, а температура немного стабилизируется в пределах 0…+2 градусов. Ночная прохлада вернёт показатели на уровне -2…0 градусов, но осадков в виде снега или дождя ожидать не стоит, как и резких порывов ветра.
Интересно, что, согласно народным приметам, погода на Покров способна предсказать характер зимы. Если листья с деревьев к 14 октября уже облетели, это обещает мягкую и снежную зиму. В противном случае, когда деревья остаются зелёными, стоит ждать морозов. В этом году обильных осадков на Покров не предвидится, что может быть предвестием холодной зимы.
Народная мудрость гласит: «Покров кроет землю то листом, то снегом». Но для Новосибирска 2024 года это предсказание не сработает — снега мы не увидим. Праздничный день пройдет под покровом облаков, оставив жителей города в ожидании первых зимних хлопьев, которые, видимо, появятся позже.