Прогноз погоды на Покров — о чем говорят народные приметы

Согласно данным сервиса Gismeteo, утро в Новосибирске начнётся с ясного неба и температуры от -8 до -5 градусов. Однако уже ближе к обеду погода изменится — небо покроется облаками, и температура поднимется до -1…+2 градусов. Вечером высокая облачность сохранится, а температура немного стабилизируется в пределах 0…+2 градусов. Ночная прохлада вернёт показатели на уровне -2…0 градусов, но осадков в виде снега или дождя ожидать не стоит, как и резких порывов ветра.