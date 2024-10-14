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Posted 14 октября, 11:14

Published 14 октября, 11:14

Modified 14 октября, 11:16

Updated 14 октября, 11:16

Ситуация с мусором усугубилась в некоторых районах

Прокуратура призвала МУП «САХ» навести порядок с вывозом мусора в Новосибирске

14 октября 2024, 11:14
Фото: 1MI
Ситуация с мусором усугубилась в некоторых районах
Прокуратура Новосибирска внесла представление директору МУП «САХ» из-за систематических нарушений при вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО). Поводом для вмешательства стали многочисленные жалобы горожан на переполненные мусорные контейнеры, из которых бытовые отходы выпадают на тротуары.

В ходе проверки прокуратура выявила серьезные нарушения в Железнодорожном и Калининском районах города. На улице Челюскинцев, рядом с мусорными контейнерами, отходы заполнили пешеходные зоны и проезжую часть. Похожая ситуация наблюдалась у дома №50 на улице Народной. В обоих случаях были зафиксированы значительные задержки с вывозом мусора.

Региональный оператор МУП «САХ» систематически нарушает установленные графики вывоза ТКО, что привело к накоплению отходов в жилых кварталах. Прокуратура указала на необходимость немедленного устранения нарушений и нормализации процесса вывоза отходов с контейнерных площадок.

Мусор в НовосибирскеМусор в Новосибирске
Мусор в Новосибирске. Фото: Прокуратура Новосибирской области

Помимо текущих нарушений, прокуратура напомнила о прошлых проблемах в работе МУП «САХ». В мае 2024 года ведомство выявило недостатки в управлении полигоном «Левобережный», которые стали причиной крупного пожара, охватившего четыре гектара мусорной свалки. Летом того же года МУП «САХ» было оштрафовано на 350 тысяч рублей за бездействие, приведшее к возгоранию отходов.

В настоящее время директор предприятия Александр Южаков получил официальное представление с требованием исправить выявленные недочеты. Прокуратура Новосибирска поставила решение вопроса на строгий контроль и намерена добиваться устранения нарушений в кратчайшие сроки.

Мэра Новосибирска обязали уволить директора МУП «САХ» за нарушения закона
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мусор#Прокуратура#Полигон#Штраф#Отходы#МУП САХ
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