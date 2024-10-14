Прокуратура призвала МУП «САХ» навести порядок с вывозом мусора в Новосибирске

Помимо текущих нарушений, прокуратура напомнила о прошлых проблемах в работе МУП «САХ». В мае 2024 года ведомство выявило недостатки в управлении полигоном «Левобережный», которые стали причиной крупного пожара, охватившего четыре гектара мусорной свалки. Летом того же года МУП «САХ» было оштрафовано на 350 тысяч рублей за бездействие, приведшее к возгоранию отходов.