Прокуратура призвала МУП «САХ» навести порядок с вывозом мусора в Новосибирске

Posted 14 октября, 11:14
Published 14 октября, 11:14
Modified 14 октября, 11:16
Updated 14 октября, 11:16
В ходе проверки прокуратура выявила серьезные нарушения в Железнодорожном и Калининском районах города. На улице Челюскинцев, рядом с мусорными контейнерами, отходы заполнили пешеходные зоны и проезжую часть. Похожая ситуация наблюдалась у дома №50 на улице Народной. В обоих случаях были зафиксированы значительные задержки с вывозом мусора.
Региональный оператор МУП «САХ» систематически нарушает установленные графики вывоза ТКО, что привело к накоплению отходов в жилых кварталах. Прокуратура указала на необходимость немедленного устранения нарушений и нормализации процесса вывоза отходов с контейнерных площадок.
Помимо текущих нарушений, прокуратура напомнила о прошлых проблемах в работе МУП «САХ». В мае 2024 года ведомство выявило недостатки в управлении полигоном «Левобережный», которые стали причиной крупного пожара, охватившего четыре гектара мусорной свалки. Летом того же года МУП «САХ» было оштрафовано на 350 тысяч рублей за бездействие, приведшее к возгоранию отходов.
В настоящее время директор предприятия Александр Южаков получил официальное представление с требованием исправить выявленные недочеты. Прокуратура Новосибирска поставила решение вопроса на строгий контроль и намерена добиваться устранения нарушений в кратчайшие сроки.