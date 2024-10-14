Редчайшую комету Цзыцзиньшань-ATLAS запечатлел новосибирский астрофотограф

Астрономы рекомендуют смотреть на комету сразу после захода Солнца, когда она будет наиболее заметна в западной части неба. Лучше всего наблюдать за этим явлением в местах, где минимально световое загрязнение, чтобы хвост кометы был хорошо виден. Для фотографов советуют использовать камеры с длинной выдержкой и штативы.