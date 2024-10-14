Редчайшую комету Цзыцзиньшань-ATLAS запечатлел новосибирский астрофотограф

Posted 14 октября, 01:50
Published 14 октября, 01:50
Modified 14 октября, 01:50
Updated 14 октября, 01:50
Уникальные фотографии были сделаны в условиях, когда неблагоприятная погода над Новосибирском не позволила наблюдать комету в самом городе. Однако, благодаря энтузиазму и точному расчету, группа астрономов-любителей отправилась на север от города, чтобы запечатлеть это редкое космическое явление. Астрофотограф Александр Тюлькин поделился своим впечатлением от выезда:
«У нас состоялся отличный выезд за кометой C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS)! Было выбрано северное направление, и мы не прогадали. Юг совсем затянуло облачностью, да и сам Новосибирск оказался под плотным покровом. 80 км на север позволили нам сбежать от облаков и снизили влияние засветки от города. Комету удалось найти в телескоп через пару десятков минут после захода Солнца. Сначала посмотрели в телескоп, потом в бинокли, а затем подключили камеры. Через минут 45 после захода Солнца уже было видно комету и хвост невооруженным взглядом. Хвост шикарный!» — рассказал астрофотограф в разговоре с Atas.Info.
Комета Цзыцзиньшань-ATLAS была обнаружена в 2023 году двумя независимыми группами астрономов — обсерваторией Цзыцзиньшань в Китае и проектом ATLAS в Южной Африке. Появление этой кометы стало одним из ярчайших астрономических событий 2024 года. Благодаря своему близкому расположению к Земле, она стала доступна для наблюдения жителям Северного полушария, включая Россию.
12 октября комета прошла на минимальном расстоянии от Земли — около 70 миллионов километров, что позволило увидеть ее даже без специальных оптических приборов. Тем, кто находится вдали от городских огней и под ясным небом, открылась захватывающая картина космического «хвоста», выброшенного солнечным теплом.
Комета C/2023 A3 постепенно начнет терять свою яркость к концу октября, поэтому у желающих осталось совсем немного времени, чтобы увидеть это редкое явление. Возможно, эта встреча с кометой станет для человечества первой и последней, поскольку орбита её движения может измениться, и она навсегда покинет Солнечную систему.
Астрономы рекомендуют смотреть на комету сразу после захода Солнца, когда она будет наиболее заметна в западной части неба. Лучше всего наблюдать за этим явлением в местах, где минимально световое загрязнение, чтобы хвост кометы был хорошо виден. Для фотографов советуют использовать камеры с длинной выдержкой и штативы.