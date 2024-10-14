Режим черного неба ввели в Новосибирске

Posted 14 октября, 10:58
Published 14 октября, 10:58
Modified 14 октября, 11:00
Updated 14 октября, 11:00
С 18:00 14 октября по 10:00 18 октября в Новосибирске будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Этот режим связан с ухудшением качества воздуха, так как слабый ветер и штиль затрудняют рассеивание вредных веществ. Министерство природных ресурсов Новосибирской области подтвердило это, ссылаясь на данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Во время НМУ основными источниками загрязнения воздуха являются автомобильные выхлопы и промышленные выбросы. Из-за отсутствия ветра происходит так называемая приземная инверсия: температура воздуха у поверхности земли ниже, чем на высоте, из-за чего загрязняющие вещества скапливаются в нижних слоях атмосферы и не рассеиваются. Это приводит к ухудшению качества воздуха, особенно в черте города.
На время действия режима «черного неба» предприятиям, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу, рекомендуется уменьшить объемы загрязняющих выбросов. Жителям же города советуют сократить время пребывания на улице и использовать личный транспорт по возможности реже. Особенно важно избегать физической активности на свежем воздухе, так как в это время высока концентрация вредных веществ.