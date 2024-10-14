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Posted 14 октября, 10:58

Published 14 октября, 10:58

Modified 14 октября, 11:00

Updated 14 октября, 11:00

Режим черного неба объявили в Новосибирске

Режим черного неба ввели в Новосибирске

14 октября 2024, 10:58
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Режим черного неба объявили в Новосибирске
В Новосибирске введен режим неблагоприятных метеоусловий, из-за чего жителей просят ограничить пребывание на улице.

С 18:00 14 октября по 10:00 18 октября в Новосибирске будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Этот режим связан с ухудшением качества воздуха, так как слабый ветер и штиль затрудняют рассеивание вредных веществ. Министерство природных ресурсов Новосибирской области подтвердило это, ссылаясь на данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Погода на 3 дня. Фото: Западно-Сибирский гидрометцентр

Во время НМУ основными источниками загрязнения воздуха являются автомобильные выхлопы и промышленные выбросы. Из-за отсутствия ветра происходит так называемая приземная инверсия: температура воздуха у поверхности земли ниже, чем на высоте, из-за чего загрязняющие вещества скапливаются в нижних слоях атмосферы и не рассеиваются. Это приводит к ухудшению качества воздуха, особенно в черте города.

На время действия режима «черного неба» предприятиям, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу, рекомендуется уменьшить объемы загрязняющих выбросов. Жителям же города советуют сократить время пребывания на улице и использовать личный транспорт по возможности реже. Особенно важно избегать физической активности на свежем воздухе, так как в это время высока концентрация вредных веществ.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Промышленность#Черное небо#Выхлопные газы#Качество воздуха#Метеоусловия
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