Режим черного неба ввели в Новосибирске

На время действия режима «черного неба» предприятиям, деятельность которых связана с выбросами в атмосферу, рекомендуется уменьшить объемы загрязняющих выбросов. Жителям же города советуют сократить время пребывания на улице и использовать личный транспорт по возможности реже. Особенно важно избегать физической активности на свежем воздухе, так как в это время высока концентрация вредных веществ.