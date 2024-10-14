«Россети» строят энергосистему для расширения новосибирского участка Транссиба

Posted 14 октября, 11:56
Published 14 октября, 11:56
Modified 14 октября, 12:24
Updated 14 октября, 12:24
До конца 2024 года планируется установить 59 опор и проложить почти 53 километра линий электропередачи. В 2025–2026 годах запланирована модернизация двух питающих центров мощностью 110 и 220 кВ с установкой современных отечественных систем противоаварийной автоматики. Также будет реконструирована подстанция 110 кВ «Железнодорожная», которая увеличит свою мощность до 50 МВА, что в 1,5 раза больше текущей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 875 миллионов рублей. Предполагаемая максимальная мощность подключения железнодорожных объектов к электросети составит 295 МВт.
«Россети» активно поддерживают развитие Восточного полигона, уже завершив первый этап электроснабжения, в ходе которого была введена в эксплуатацию мощность трансформаторов в размере около 3 тыс. МВА и почти 3 тыс. км магистральных линий электропередачи. До конца 2024 года компания выполнит шесть из семи мероприятий второго этапа, построив более 1,7 тыс. км ЛЭП и добавив 1,5 тыс. МВА мощности. Также идет работа по улучшению распределительных сетей в регионах, через которые проходят Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали.
Реконструкция железнодорожной сети осуществляется в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», утвержденного правительством РФ. Провозная способность Восточного полигона достигнет 180 млн тонн к концу 2024 года, а к 2032 году вырастет до 270 млн тонн.