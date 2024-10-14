«Россети» строят энергосистему для расширения новосибирского участка Транссиба

«Россети» активно поддерживают развитие Восточного полигона, уже завершив первый этап электроснабжения, в ходе которого была введена в эксплуатацию мощность трансформаторов в размере около 3 тыс. МВА и почти 3 тыс. км магистральных линий электропередачи. До конца 2024 года компания выполнит шесть из семи мероприятий второго этапа, построив более 1,7 тыс. км ЛЭП и добавив 1,5 тыс. МВА мощности. Также идет работа по улучшению распределительных сетей в регионах, через которые проходят Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали.