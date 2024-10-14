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Posted 14 октября, 11:56

Published 14 октября, 11:56

Modified 14 октября, 12:24

Updated 14 октября, 12:24

Работа энергетиков

«Россети» строят энергосистему для расширения новосибирского участка Транссиба

14 октября 2024, 11:56
Фото: АО «Россети Новосибирск»
Работа энергетиков
Компания «Россети Новосибирск» приступила к строительству энергетической инфраструктуры, которая обеспечит электроснабжение объектов железной дороги на расширяющемся участке Транссибирской магистрали.

До конца 2024 года планируется установить 59 опор и проложить почти 53 километра линий электропередачи. В 2025–2026 годах запланирована модернизация двух питающих центров мощностью 110 и 220 кВ с установкой современных отечественных систем противоаварийной автоматики. Также будет реконструирована подстанция 110 кВ «Железнодорожная», которая увеличит свою мощность до 50 МВА, что в 1,5 раза больше текущей. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 875 миллионов рублей. Предполагаемая максимальная мощность подключения железнодорожных объектов к электросети составит 295 МВт.

«Россети» активно поддерживают развитие Восточного полигона, уже завершив первый этап электроснабжения, в ходе которого была введена в эксплуатацию мощность трансформаторов в размере около 3 тыс. МВА и почти 3 тыс. км магистральных линий электропередачи. До конца 2024 года компания выполнит шесть из семи мероприятий второго этапа, построив более 1,7 тыс. км ЛЭП и добавив 1,5 тыс. МВА мощности. Также идет работа по улучшению распределительных сетей в регионах, через которые проходят Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали.

Работа энергетиковРабота энергетиков
Работа энергетиковРабота энергетиков
Работа энергетиков. Фото: АО «Россети Новосибирск»

Реконструкция железнодорожной сети осуществляется в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры», утвержденного правительством РФ. Провозная способность Восточного полигона достигнет 180 млн тонн к концу 2024 года, а к 2032 году вырастет до 270 млн тонн.

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#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирская область#Модернизация#Национальный проект#Инфраструктура#Подстанция#Энергетика#Россети
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