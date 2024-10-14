Рост младенческой смертности фиксируют в Новосибирской области

Общая численность населения Новосибирской области сократилась на 5600 человек, и теперь составляет 2,7 млн жителей. Важную роль в сохранении численности населения играет миграционный прирост, который частично компенсирует естественную убыль, покрывая её на 24,1%. Однако, несмотря на это, количество умерших значительно превышает число новорождённых: за первые семь месяцев 2024 года в области умерло 21 924 человека, тогда как на свет появилось лишь 14 534 ребёнка.