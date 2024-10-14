Рыбу-вампира выловили в Сибири — стоит ли бояться

Миноги в Сибири — редкость. Впервые о них упоминали десятилетия назад, когда эти необычные существа еще попадались рыбакам. В советское время блюда из миноги были популярны и даже вошли в кулинарные книги. Но со временем их стало намного меньше, и теперь встреча с миногой — большая удача не только для любителей рыбалки, но и для учёных.