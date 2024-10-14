Рыбу-вампира выловили в Сибири — стоит ли бояться

Posted 14 октября, 05:41
Published 14 октября, 05:41
Modified 14 октября, 05:43
Updated 14 октября, 05:43
Рыбак Дмитрий поймал необычное существо, похожее на змею или угря. Он спросил у знатоков в паблике «Рыбалка в Новосибирске», что это за создание. Местные рыбаки, в том числе и опытные, быстро определили необычного обитателя: это была речная минога, которую в народе называют «семидыркой» из-за характерных отверстий по бокам тела.
«Миноги — глазные угри, вампиры, питаются кровью», — написал один из рыбаков.
Однако, как объяснила Елена Ядренкина, сотрудник Института систематики и экологии животных, минога — это не совсем рыба. Она относится к классу круглоротых, которые эволюционировали еще до современных рыб и разительно отличаются от них по своей анатомии.
Миноги в Сибири — редкость. Впервые о них упоминали десятилетия назад, когда эти необычные существа еще попадались рыбакам. В советское время блюда из миноги были популярны и даже вошли в кулинарные книги. Но со временем их стало намного меньше, и теперь встреча с миногой — большая удача не только для любителей рыбалки, но и для учёных.
Питаются эти загадочные создания речным планктоном, водорослями, а иногда и мелкими червями и ракообразными. Их внешний вид многих может отпугнуть: семидырки похожи на длинных угрей, с присосками вместо рта. Они могут цепляться за лодки и другие объекты, что выглядит не менее экзотично.