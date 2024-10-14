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Posted 14 октября, 05:41

Published 14 октября, 05:41

Modified 14 октября, 05:43

Updated 14 октября, 05:43

Необычную рыбку поймали в Оби

Рыбу-вампира выловили в Сибири — стоит ли бояться

14 октября 2024, 05:41
Фото: 1MI
Необычную рыбку поймали в Оби

Новосибирский рыбак выловил из Оби редкое существо

Житель Новосибирска случайно поймал в Оби существо, которое поставило его в тупик. Улов, поначалу принятый за змею или рыбу, вызвал бурное обсуждение среди рыбаков и ученых.

Рыбак Дмитрий поймал необычное существо, похожее на змею или угря. Он спросил у знатоков в паблике «Рыбалка в Новосибирске», что это за создание. Местные рыбаки, в том числе и опытные, быстро определили необычного обитателя: это была речная минога, которую в народе называют «семидыркой» из-за характерных отверстий по бокам тела.

«Миноги — глазные угри, вампиры, питаются кровью», — написал один из рыбаков.
Речная миногаРечная минога
Речная миногаРечная минога
Речная миногаРечная минога
Речная минога. Фото: VK / «Рыбалка в Новосибирске»

Однако, как объяснила Елена Ядренкина, сотрудник Института систематики и экологии животных, минога — это не совсем рыба. Она относится к классу круглоротых, которые эволюционировали еще до современных рыб и разительно отличаются от них по своей анатомии.

Миноги в Сибири — редкость. Впервые о них упоминали десятилетия назад, когда эти необычные существа еще попадались рыбакам. В советское время блюда из миноги были популярны и даже вошли в кулинарные книги. Но со временем их стало намного меньше, и теперь встреча с миногой — большая удача не только для любителей рыбалки, но и для учёных.

Питаются эти загадочные создания речным планктоном, водорослями, а иногда и мелкими червями и ракообразными. Их внешний вид многих может отпугнуть: семидырки похожи на длинных угрей, с присосками вместо рта. Они могут цепляться за лодки и другие объекты, что выглядит не менее экзотично.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Рыбалка#Рыба#Обь
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