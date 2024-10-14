atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 04:45

Published 14 октября, 04:45

Modified 14 октября, 04:47

Updated 14 октября, 04:47

ДТП произошло в Барабинском районе

Сдавал назад и переломал все кости: новосибирца осудили за жестокое ДТП с пассажиром

14 октября 2024, 04:45
Фото: 1MI
ДТП произошло в Барабинском районе

Жителя Новосибирской области осудили за наезд на пассажира задним ходом

В Новосибирской области осудили жителя Барабинского района, который будучи пьяным задним ходом наехал на своего пассажира.

Суд установил, что Виктор Гурков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году на станции Труновское совершил ДТП с наездом на своего пассажира. Он высаживал из автомобиля человека. Когда тот открыл заднюю дверь, Гурков начал сдавать назад и наехал на него. Пассажир получил травмы тяжелой степени. После аварии водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшего без помощи.

На суде Виктор Гурков признал свою вину, выразив полное раскаяние. Он также добровольно возместил пострадавшему моральный ущерб. Пассажир, пострадавший в ДТП, не настаивал на строгом наказании для подсудимого. Гуркова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также его на два года лишили водительских прав.

Lexus сплющило с двух сторон: массовое ДТП на Ватутина в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Волонтеры из Новосибирска едва не погибли в аварииРаскрыта пугающая статистика аварий с детьми на самокатах в НовосибирскеВ Новосибирске задержали виновницу смертельного ДТП с велосипедистом
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Суд#Водитель#Алкогольное опьянение#Травмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика