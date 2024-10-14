Сдавал назад и переломал все кости: новосибирца осудили за жестокое ДТП с пассажиром

Суд установил, что Виктор Гурков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году на станции Труновское совершил ДТП с наездом на своего пассажира. Он высаживал из автомобиля человека. Когда тот открыл заднюю дверь, Гурков начал сдавать назад и наехал на него. Пассажир получил травмы тяжелой степени. После аварии водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшего без помощи.