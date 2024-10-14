Сдавал назад и переломал все кости: новосибирца осудили за жестокое ДТП с пассажиром

Posted 14 октября, 04:45
Published 14 октября, 04:45
Modified 14 октября, 04:47
Updated 14 октября, 04:47
Суд установил, что Виктор Гурков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году на станции Труновское совершил ДТП с наездом на своего пассажира. Он высаживал из автомобиля человека. Когда тот открыл заднюю дверь, Гурков начал сдавать назад и наехал на него. Пассажир получил травмы тяжелой степени. После аварии водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшего без помощи.
На суде Виктор Гурков признал свою вину, выразив полное раскаяние. Он также добровольно возместил пострадавшему моральный ущерб. Пассажир, пострадавший в ДТП, не настаивал на строгом наказании для подсудимого. Гуркова приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также его на два года лишили водительских прав.