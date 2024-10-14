Свадьбы в праздник Покрова Пресвятой Богородицы: можно ли выходить замуж и жениться

Posted 14 октября, 03:14
Published 14 октября, 03:14
Modified 14 октября, 03:16
Updated 14 октября, 03:16
Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии разъяснил, что проведение свадьбы в день Покрова допускается, если праздник выпадает на разрешенный для венчания день. В 2024 году Покров отмечается в понедельник, что позволяет провести обряд венчания. При этом, согласно церковным правилам, венчания не проводятся во вторник, четверг и субботу, сообщает «АиФ-Новосибирск».
Священнослужитель напомнил, что для православных важно не само шумное празднование, а духовный смысл венчания, когда пара просит у Бога благословения на совместную жизнь.
«В дореволюционной России на Руси главное внимание уделялось именно венчанию, а не пышным застольям. В деревнях готовили то, что было под рукой, и это считалось нормой. Главное — это начало новой жизни», — пояснил отец Дмитрий.
Таким образом, новосибирцы могут сочетаться браком в день Покрова Пресвятой Богородицы, если он выпадает на подходящий день, что делает этот праздник не только светлым церковным событием, но и благоприятным временем для начала семейной жизни.
Ранее новосибирцам подробно рассказали о Празднике Покрова. В этот день принято обращать внимание на приметы, которые позволяют понять, какой будет грядущая зима. Так, она будет морозной, если в этот день выпал снег или если листья на деревьях еще остались. Если же деревья голые, а в небе ни снежинки, то стоит готовиться к теплой зиме.