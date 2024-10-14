Свадьбы в праздник Покрова Пресвятой Богородицы: можно ли выходить замуж и жениться

Ранее новосибирцам подробно рассказали о Празднике Покрова. В этот день принято обращать внимание на приметы, которые позволяют понять, какой будет грядущая зима. Так, она будет морозной, если в этот день выпал снег или если листья на деревьях еще остались. Если же деревья голые, а в небе ни снежинки, то стоит готовиться к теплой зиме.