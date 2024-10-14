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Posted 14 октября, 03:14

Published 14 октября, 03:14

Modified 14 октября, 03:16

Updated 14 октября, 03:16

Венчание на праздник Покрова

Свадьбы в праздник Покрова Пресвятой Богородицы: можно ли выходить замуж и жениться

14 октября 2024, 03:14
Фото: 1MI
Венчание на праздник Покрова

Можно ли играть свадьбу в праздник Покрова, рассказали новосибирцам

14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который считается важным событием в церковном календаре. Однако у многих возникает вопрос: можно ли в этот день устраивать свадьбы и проводить обряды венчания?

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии разъяснил, что проведение свадьбы в день Покрова допускается, если праздник выпадает на разрешенный для венчания день. В 2024 году Покров отмечается в понедельник, что позволяет провести обряд венчания. При этом, согласно церковным правилам, венчания не проводятся во вторник, четверг и субботу, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Священнослужитель напомнил, что для православных важно не само шумное празднование, а духовный смысл венчания, когда пара просит у Бога благословения на совместную жизнь.

«В дореволюционной России на Руси главное внимание уделялось именно венчанию, а не пышным застольям. В деревнях готовили то, что было под рукой, и это считалось нормой. Главное — это начало новой жизни», — пояснил отец Дмитрий.

Таким образом, новосибирцы могут сочетаться браком в день Покрова Пресвятой Богородицы, если он выпадает на подходящий день, что делает этот праздник не только светлым церковным событием, но и благоприятным временем для начала семейной жизни.

Ранее новосибирцам подробно рассказали о Празднике Покрова. В этот день принято обращать внимание на приметы, которые позволяют понять, какой будет грядущая зима. Так, она будет морозной, если в этот день выпал снег или если листья на деревьях еще остались. Если же деревья голые, а в небе ни снежинки, то стоит готовиться к теплой зиме.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Церковь#Россия#Свадьба#Зима#Приметы
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