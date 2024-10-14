atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 04:49

Published 14 октября, 04:49

Modified 14 октября, 04:51

Updated 14 октября, 04:51

Улицу Ленина сделают пешеходной

Улицу Ленина в Новосибирске снова сделают пешеходной на два месяца

14 октября 2024, 04:49
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Улицу Ленина сделают пешеходной
В Новосибирске снова намерены сделать пешеходной центральную улицу города, пока не навсегда.

Очередное перекрытие улицы Ленина связано с празднованием Нового года. Предполагается, что ограждения от улицы Советской до площади Ленина выставят уже 10 ноября — с этого числа улицу начнут готовить к праздничным мероприятиям, рассказал мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания в правительстве региона.

«Создание праздничного образа этих территорий мы рассматриваем в качестве инвестиций в туристическую привлекательность города и всей Новосибирской области. Два месяца улица Ленина будет функционировать в качестве пешеходной площадки», — пояснил Кудрявцев.

В докладе он также отметил, что новогодние локации в этом году должны разместить в Первомайском и Театральных скверах, на Красном проспекте.

Улицу Ленина стали делать пешеходной последние годы. Первый раз движение автомобилей по ней запретил в 2020 году, с тех пор это стало традицией. Улицу стали перекрывать не только на Новый год, а также на празднование Дня города, для проведения различных фестивалей. Последний год специалисты стали всерьез обсуждать пешеходизацию улицы Ленина. Бывшая вице-мэр Анна Терешкова после ухода с поста сообщила, что эксперты уже разрабатывают соответствующий проект, однако позже оказались что слова экс-чиновницы исказили, а на пешеходизацию у мэрии нет денег.

Белорусы съехались в Новосибирск — что они продают
Узнать подробнее
Читайте также:
Парковку на площади Ленина в Новосибирске закроют почти на две неделиТерешкова заявила, что ее слова про пешеходную улицу Ленина Новосибирска исказилиБеспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новый год#Улица Ленина#Пешеходная зона#Максим Кудрявцев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика