Улицу Ленина в Новосибирске снова сделают пешеходной на два месяца

Posted 14 октября, 04:49
Published 14 октября, 04:49
Modified 14 октября, 04:51
Updated 14 октября, 04:51
Очередное перекрытие улицы Ленина связано с празднованием Нового года. Предполагается, что ограждения от улицы Советской до площади Ленина выставят уже 10 ноября — с этого числа улицу начнут готовить к праздничным мероприятиям, рассказал мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания в правительстве региона.
«Создание праздничного образа этих территорий мы рассматриваем в качестве инвестиций в туристическую привлекательность города и всей Новосибирской области. Два месяца улица Ленина будет функционировать в качестве пешеходной площадки», — пояснил Кудрявцев.
В докладе он также отметил, что новогодние локации в этом году должны разместить в Первомайском и Театральных скверах, на Красном проспекте.
Улицу Ленина стали делать пешеходной последние годы. Первый раз движение автомобилей по ней запретил в 2020 году, с тех пор это стало традицией. Улицу стали перекрывать не только на Новый год, а также на празднование Дня города, для проведения различных фестивалей. Последний год специалисты стали всерьез обсуждать пешеходизацию улицы Ленина. Бывшая вице-мэр Анна Терешкова после ухода с поста сообщила, что эксперты уже разрабатывают соответствующий проект, однако позже оказались что слова экс-чиновницы исказили, а на пешеходизацию у мэрии нет денег.