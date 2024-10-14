Улицу Ленина в Новосибирске снова сделают пешеходной на два месяца

Очередное перекрытие улицы Ленина связано с празднованием Нового года. Предполагается, что ограждения от улицы Советской до площади Ленина выставят уже 10 ноября — с этого числа улицу начнут готовить к праздничным мероприятиям, рассказал мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания в правительстве региона.