Уникальные экологичные стройматериалы создали ученые из Новосибирска

Posted 14 октября, 09:07
Published 14 октября, 09:07
Modified 14 октября, 09:09
Updated 14 октября, 09:09
Ученые Климатического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали строительные материалы на основе промышленных отходов, которые образуются в горнодобывающей промышленности, на ТЭЦ и в строительной отрасли.
Отходы измельчают и смешивают с так называемым активатором на основе кислоты или щелочей. После затвердения этого раствора получается твердый материал, напоминающий бетон. Самое главное его свойство — за счет содержания катионов кальция и магния он поглощает из атмосферы углекислый газ и оставляет его внутри в связанном виде.
По механическим качествам полученные лабораторные образы не уступают стройматериалам на основе цемента, подчеркивают исследователи.
Не отстают от коллег и ученые из Новосибирского государственного технического университета. Там придумали, как использовать попутный газ, который обычно просто сжигают на нефтяных месторождениях. Технология, разработанная в НГТУ, позволяет получать из газа полезную присадку к топливу, которая продляет срок службы двигателей различного типа.
Тем временем, принято решение о сносе исторического здания легендарной физматшколы НГУ, на его месте планируют построить университетское общежитие.