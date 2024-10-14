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Posted 14 октября, 09:07

Published 14 октября, 09:07

Modified 14 октября, 09:09

Updated 14 октября, 09:09

По прочности новые материалы не уступают бетону

Уникальные экологичные стройматериалы создали ученые из Новосибирска

14 октября 2024, 09:07
Фото: пресс-служба НГУ
По прочности новые материалы не уступают бетону
Стройматериалы, поглощающие углекислый газ, разработали в НГУ, сообщила пресс-служба университета.

Ученые Климатического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали строительные материалы на основе промышленных отходов, которые образуются в горнодобывающей промышленности, на ТЭЦ и в строительной отрасли.

Отходы измельчают и смешивают с так называемым активатором на основе кислоты или щелочей. После затвердения этого раствора получается твердый материал, напоминающий бетон. Самое главное его свойство — за счет содержания катионов кальция и магния он поглощает из атмосферы углекислый газ и оставляет его внутри в связанном виде.

По механическим качествам полученные лабораторные образы не уступают стройматериалам на основе цемента, подчеркивают исследователи.

Не отстают от коллег и ученые из Новосибирского государственного технического университета. Там придумали, как использовать попутный газ, который обычно просто сжигают на нефтяных месторождениях. Технология, разработанная в НГТУ, позволяет получать из газа полезную присадку к топливу, которая продляет срок службы двигателей различного типа.

Тем временем, принято решение о сносе исторического здания легендарной физматшколы НГУ, на его месте планируют построить университетское общежитие.

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