Уникальные экологичные стройматериалы создали ученые из Новосибирска

Отходы измельчают и смешивают с так называемым активатором на основе кислоты или щелочей. После затвердения этого раствора получается твердый материал, напоминающий бетон. Самое главное его свойство — за счет содержания катионов кальция и магния он поглощает из атмосферы углекислый газ и оставляет его внутри в связанном виде.