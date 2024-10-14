В Карасукском районе Новосибирской области открыли новый ФАП

Ранее ФАП поселка, где насчитывается 550 жителей, располагался в старом, не соответствующем современным требованиям здании, своего фельдшера не было почти 10 лет — медики приезжали по графику. В новое здание, с двухкомнатной квартирой для фельдшера, уже нашли сотрудника.