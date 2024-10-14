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Posted 14 октября, 03:21

Published 14 октября, 03:21

Modified 14 октября, 03:23

Updated 14 октября, 03:23

В районе это первый ФАП с интегрированным жильем для фельдшера

В Карасукском районе Новосибирской области открыли новый ФАП

14 октября 2024, 03:21
Фото: nso.ru
В районе это первый ФАП с интегрированным жильем для фельдшера
Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Александровском построили благодаря национальному проекту «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее ФАП поселка, где насчитывается 550 жителей, располагался в старом, не соответствующем современным требованиям здании, своего фельдшера не было почти 10 лет — медики приезжали по графику. В новое здание, с двухкомнатной квартирой для фельдшера, уже нашли сотрудника.

Фельдшер Дарья Степанова в ближайший понедельник начнет приём пациентов. Молодой специалист — недавняя выпускница Каменского медицинского колледжа, сама — жительница Карасука, в село приехала работать по программе «Земский фельдшер», а значит, получит подъемные, компенсацию за коммунальные услуги и, конечно, служебное жилье.

В новом ФАПе будут также обслуживаться жители соседних Карасарт.

«Жители двух посёлков смогут получать, не выезжая из села, квалифицированную медицинскую помощь на первичном этапе и не только: здесь можно будет пройти диспансеризацию, ряд процедур. Новый ФАП, новые стены — это хорошо, но главное — к нам едут и новые специалисты», — обратился к жителям Александровского главный врач Карасукской ЦРБ Александр Лидер.

На территории — своя электроподстанция, то есть полностью автономные отопление и электроснабжение. В здании ─ светлые современные кабинеты приема пациентов и процедурный кабинет. ФАП по такому проекту, с квартирой, — первый в Карасукском районе.

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#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Здравоохранение#Нацпроект#ФАПы#Карасукский район
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