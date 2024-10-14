В Новосибирске партия «Новые люди» обучит студентов основам предпринимательства

Программа «Я в деле» реализуется при поддержке партии «Новые люди» в 72 регионах. С 2022 года её участниками стали 235 тысяч старшеклассников и студентов со всей страны, в том числе из Новосибирской области. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно на её странице «ВКонтакте».