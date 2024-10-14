В Новосибирске партия «Новые люди» обучит студентов основам предпринимательства

Posted 14 октября, 06:53
Published 14 октября, 06:53
Modified 14 октября, 06:56
Updated 14 октября, 06:56
На протяжении двух месяцев её участники, студенты новосибирских вузов, будут общаться с опытными предпринимателями, посещать мастер-классы и участвовать в деловых играх. Итогом обучения станут собственные бизнес-проекты, которые участники представят экспертам в декабре. Лучшая команда выйдет в финал сезона и презентует свои наработки в Москве.
«С каждым годом вместе с наставниками мы стараемся сделать программу лучше и разнообразнее. Например, с этого сезона у нас появились клубы с тремя разными направлениями: инновационным, социальным и связанным с предпринимательским мышлением. Там участники смогут больше времени проводить вместе и формировать сильные команды», — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.
Также во время обучения регулярно проходят встречи с предпринимателями, на которых участники получают обратную связь по своему проекту.
«Сейчас у молодёжи намного больше возможностей учиться предпринимательству. Буду рад помочь будущим бизнесменам достичь успеха и разработать по-настоящему качественный проект», — рассказывает депутат новосибирского Заксобрания, замруководителя фракции «Новые люди» и предприниматель Сергей Левшенков.
Обучение по программе «Я в деле» на 30% состоит из теории и на 70% из практики. На протяжении всего курса участников сопровождают наставники, которые помогают своим командам разработать бизнес-идеи.
«На открытии рассказали участникам, как будет проходить обучение. От официальной части сразу перешли к практике и сыграли в деловую игру, которую мы разработали в марте. Это симулятор создания собственной бизнес-сети. Уверен, что каждый участник сможет в рамках курса разработать успешный предпринимательский проект. А мы со своей стороны создадим для этого все условия», — подчеркнул руководитель программы «Я в деле» в Новосибирской области Вячеслав Григорович.
Программа «Я в деле» реализуется при поддержке партии «Новые люди» в 72 регионах. С 2022 года её участниками стали 235 тысяч старшеклассников и студентов со всей страны, в том числе из Новосибирской области. Узнать больше о программе и присоединиться к ней можно на её странице «ВКонтакте».