В Новосибирске задержали мужчину, которого разыскивали 17 лет за убийство

Posted 14 октября, 01:39
Published 14 октября, 01:39
Modified 14 октября, 01:39
Updated 14 октября, 01:39
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемый отказался предъявить паспорт, а затем попытался убежать. Однако оперативные действия сотрудников транспортной полиции предотвратили побег. При задержании у мужчины был изъят пистолет с восемью боевыми патронами. Согласно заключению криминалистов, оружие было готово к применению.
На основании этого факта в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия. Мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции Новосибирска, а позже передан в Кемеровскую область для проведения дальнейших следственных действий.
Задержание стало результатом многолетних розыскных мероприятий, которые проводились с 2007 года. Оперативники продолжат выяснять все обстоятельства преступления и возможные связи подозреваемого в рамках дальнейшего следствия.