В Новосибирске задержали мужчину, которого разыскивали 17 лет за убийство

В Новосибирске правоохранители задержали мужчину, находившегося в розыске с 2007 года по подозрению в убийстве. Уроженец Кемеровской области пытался скрыться от полиции, но был остановлен во время проверки документов около железнодорожного вокзала.

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