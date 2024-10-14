atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 01:39

Published 14 октября, 01:39

Modified 14 октября, 01:39

Updated 14 октября, 01:39

Убийство было совершено в 2007 году

В Новосибирске задержали мужчину, которого разыскивали 17 лет за убийство

14 октября 2024, 01:39
Фото: 1MI
Убийство было совершено в 2007 году
В Новосибирске правоохранители задержали мужчину, находившегося в розыске с 2007 года по подозрению в убийстве. Уроженец Кемеровской области пытался скрыться от полиции, но был остановлен во время проверки документов около железнодорожного вокзала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, подозреваемый отказался предъявить паспорт, а затем попытался убежать. Однако оперативные действия сотрудников транспортной полиции предотвратили побег. При задержании у мужчины был изъят пистолет с восемью боевыми патронами. Согласно заключению криминалистов, оружие было готово к применению.

На основании этого факта в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия. Мужчина был доставлен в дежурную часть транспортной полиции Новосибирска, а позже передан в Кемеровскую область для проведения дальнейших следственных действий.

Задержание стало результатом многолетних розыскных мероприятий, которые проводились с 2007 года. Оперативники продолжат выяснять все обстоятельства преступления и возможные связи подозреваемого в рамках дальнейшего следствия.

Звезду ТВ из Новосибирской области осудили на 15 лет за двойное убийство
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске экс-полицейские не признали вину в убийстве 14-летней девочкиУбил, чтобы успокоить — отчим ударил головой об пол плачущего малышаМигранта не будут судить в Новосибирске за убийство женщины
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Розыск#Побег#Пистолет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика