В Ордынском лесничестве высадили более 20 тысяч сосен в рамках акции «Сохраним лес»

Центральное событие этого сезона было выбрано неслучайно: ранее на данном участке лес уже пострадал от огня, а весной здесь состоялась первая кампания по лесовосстановлению под названием «Семейный лес». Особое внимание этой локации придает ее символическое значение — именно здесь был высажен 35-миллионный саженец в рамках всероссийской программы.