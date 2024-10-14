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Posted 14 октября, 03:21

Published 14 октября, 03:21

Modified 14 октября, 03:23

Updated 14 октября, 03:23

Экологическая акция по нацпроекту

В Ордынском лесничестве высадили более 20 тысяч сосен в рамках акции «Сохраним лес»

14 октября 2024, 03:21
Фото: Правительство Новосибирской области
Экологическая акция по нацпроекту
11 октября в Новосибирской области состоялась масштабная высадка хвойных деревьев. В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» и национального проекта «Экология» более 700 добровольцев, лесоводов и представителей общественных организаций объединились для создания нового соснового бора.

В Ордынском лесничестве, неподалеку от села Спирино, участники посадили свыше 20 тысяч саженцев сосны. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил значимость этого мероприятия для региона. Новосибирская область традиционно участвует в акциях по восстановлению лесов, и с каждым годом количество высаженных деревьев увеличивается.

Центральное событие этого сезона было выбрано неслучайно: ранее на данном участке лес уже пострадал от огня, а весной здесь состоялась первая кампания по лесовосстановлению под названием «Семейный лес». Особое внимание этой локации придает ее символическое значение — именно здесь был высажен 35-миллионный саженец в рамках всероссийской программы.

Высадили более 20 тысяч деревьевВысадили более 20 тысяч деревьев
Высадили более 20 тысяч деревьев. Фото: Правительство Новосибирской области

Акция «Сохраним лес» объединяет миллионы людей по всей России, а ее итогом станет высадка 70 миллионов деревьев в 2024 году. Новосибирская область активно поддерживает этот проект, и сегодняшняя высадка сосен стала значимой вехой для региона. Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии области, отметил, что одна из главных миссий Новосибирска — воспитать экологически грамотных жителей: «Ваш вклад в восстановление лесов — это вклад в будущее нашей страны».

После посадки саженцев участников ждала концертная программа, викторина на экологическую тематику и полевая кухня с травяным чаем. Особо отличившиеся организации и предприятия получили благодарственные письма от министерства природных ресурсов и администрации Ордынского района. Реализация нацпроекта «Экология» находится на контроле регионального Минприроды.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Пожар#Лес#Природа#Национальный проект
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