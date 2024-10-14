В Ордынском лесничестве высадили более 20 тысяч сосен в рамках акции «Сохраним лес»

Posted 14 октября, 03:21
Published 14 октября, 03:21
Modified 14 октября, 03:23
Updated 14 октября, 03:23
В Ордынском лесничестве, неподалеку от села Спирино, участники посадили свыше 20 тысяч саженцев сосны. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил значимость этого мероприятия для региона. Новосибирская область традиционно участвует в акциях по восстановлению лесов, и с каждым годом количество высаженных деревьев увеличивается.
Центральное событие этого сезона было выбрано неслучайно: ранее на данном участке лес уже пострадал от огня, а весной здесь состоялась первая кампания по лесовосстановлению под названием «Семейный лес». Особое внимание этой локации придает ее символическое значение — именно здесь был высажен 35-миллионный саженец в рамках всероссийской программы.
Акция «Сохраним лес» объединяет миллионы людей по всей России, а ее итогом станет высадка 70 миллионов деревьев в 2024 году. Новосибирская область активно поддерживает этот проект, и сегодняшняя высадка сосен стала значимой вехой для региона. Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии области, отметил, что одна из главных миссий Новосибирска — воспитать экологически грамотных жителей: «Ваш вклад в восстановление лесов — это вклад в будущее нашей страны».
После посадки саженцев участников ждала концертная программа, викторина на экологическую тематику и полевая кухня с травяным чаем. Особо отличившиеся организации и предприятия получили благодарственные письма от министерства природных ресурсов и администрации Ордынского района. Реализация нацпроекта «Экология» находится на контроле регионального Минприроды.