В озере Новосибирской области нашли тело мужчины

Posted 14 октября, 10:09
Published 14 октября, 10:09
Modified 14 октября, 10:11
Updated 14 октября, 10:11
Следователи начали уголовно-процессуальную проверку после обнаружения 13 октября в одном из озер на территории города Барабинска погибшего мужчины. Представители Куйбышевского межрайонного следственного отдела провели осмотр местности, назначены необходимы экспертизы. Возможно, погибший был рыбаком.
В каком именно городском водоеме нашли тело, в пресс-службе Следственного комитета не уточнили. На территории Барабинска существует три крупных озера и несколько небольших.
На днях в соседнем с Барабинском Куйбышевском районе во время рыбалки с лодки погибли родственники — дядя и племянник.