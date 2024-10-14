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Posted 14 октября, 10:09

Published 14 октября, 10:09

Modified 14 октября, 10:11

Updated 14 октября, 10:11

Барабинск окружен озерами и рыбалка очень популярна среди его жителей

В озере Новосибирской области нашли тело мужчины

14 октября 2024, 10:09
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Барабинск окружен озерами и рыбалка очень популярна среди его жителей
Погибшего обнаружили на территории города Барабинска, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следователи начали уголовно-процессуальную проверку после обнаружения 13 октября в одном из озер на территории города Барабинска погибшего мужчины. Представители Куйбышевского межрайонного следственного отдела провели осмотр местности, назначены необходимы экспертизы. Возможно, погибший был рыбаком.

В каком именно городском водоеме нашли тело, в пресс-службе Следственного комитета не уточнили. На территории Барабинска существует три крупных озера и несколько небольших.

На днях в соседнем с Барабинском Куйбышевском районе во время рыбалки с лодки погибли родственники — дядя и племянник.

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