В прокуратуре прокомментировали расселение домов у полигона ТБО в Новосибирске

Местные жители утверждают, что частые возгорания на полигоне становятся серьезной угрозой для их жизни и здоровья. Даже в периоды без активных пожаров запах гари чувствуется повсюду, что особенно остро ощущают жильцы домов, окна которых выходят прямо на свалку. Последний крупный пожар на «Левобережном» произошел в мае 2024 года, вызвав волну протестов и привлекая внимание надзорных органов. Уголовное дело против ответственных лиц уже передано в суд, однако для местных жителей это не решает главной проблемы — необходимости расселения.