В прокуратуре прокомментировали расселение домов у полигона ТБО в Новосибирске

Posted 14 октября, 01:21
Published 14 октября, 01:21
Modified 14 октября, 01:21
Updated 14 октября, 01:21
Местные жители утверждают, что частые возгорания на полигоне становятся серьезной угрозой для их жизни и здоровья. Даже в периоды без активных пожаров запах гари чувствуется повсюду, что особенно остро ощущают жильцы домов, окна которых выходят прямо на свалку. Последний крупный пожар на «Левобережном» произошел в мае 2024 года, вызвав волну протестов и привлекая внимание надзорных органов. Уголовное дело против ответственных лиц уже передано в суд, однако для местных жителей это не решает главной проблемы — необходимости расселения.
В связи с ухудшением экологической ситуации, жители улиц Малыгина и Хилокской направили обращение в органы власти с требованием переселить их в безопасные районы. Несмотря на активные обращения, представители прокуратуры Новосибирской области сообщили, что ни один из жилых домов не входит в официальную санитарно-защитную зону полигона. Александр Рудь, заместитель прокурора региона, отметил, что законодательные нормы по расстоянию и зоне защиты соблюдены, а переселение возможно лишь по другим причинам, например, если жилье признано аварийным.
Решение проблемы полигона «Левобережный» заключается в его закрытии и создании нового объекта для переработки отходов. Вопрос строительства нового полигона обсуждается на федеральном и региональном уровнях, но сроки его реализации остаются неопределенными.