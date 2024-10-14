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Posted 14 октября, 01:21

Published 14 октября, 01:21

Modified 14 октября, 01:21

Updated 14 октября, 01:21

Пожар на левобережном полигоне

В прокуратуре прокомментировали расселение домов у полигона ТБО в Новосибирске

14 октября 2024, 01:21
Фото: 2GIS
Пожар на левобережном полигоне
Жители улиц Малыгина и Холокская требуют немедленного расселения из-за близости к мусорному полигону «Левобережный» — в микрорайоне ухудшается здоровье, много людей умерли за последние месяцы. В прокуратуре прокомментировали возможность расселения.

Местные жители утверждают, что частые возгорания на полигоне становятся серьезной угрозой для их жизни и здоровья. Даже в периоды без активных пожаров запах гари чувствуется повсюду, что особенно остро ощущают жильцы домов, окна которых выходят прямо на свалку. Последний крупный пожар на «Левобережном» произошел в мае 2024 года, вызвав волну протестов и привлекая внимание надзорных органов. Уголовное дело против ответственных лиц уже передано в суд, однако для местных жителей это не решает главной проблемы — необходимости расселения.

В связи с ухудшением экологической ситуации, жители улиц Малыгина и Хилокской направили обращение в органы власти с требованием переселить их в безопасные районы. Несмотря на активные обращения, представители прокуратуры Новосибирской области сообщили, что ни один из жилых домов не входит в официальную санитарно-защитную зону полигона. Александр Рудь, заместитель прокурора региона, отметил, что законодательные нормы по расстоянию и зоне защиты соблюдены, а переселение возможно лишь по другим причинам, например, если жилье признано аварийным.

Решение проблемы полигона «Левобережный» заключается в его закрытии и создании нового объекта для переработки отходов. Вопрос строительства нового полигона обсуждается на федеральном и региональном уровнях, но сроки его реализации остаются неопределенными.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирск#Полигон#Расселение#ТБО#Отходы#Пожары
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