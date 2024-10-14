Вечный огонь погаснет в Новосибирске

Posted 14 октября, 06:18
Published 14 октября, 06:18
Modified 14 октября, 06:20
Updated 14 октября, 06:20
Вечный огонь будет отключен в Новосибирске на Монументе Славы. Он перестанет гореть 16 октября. Это связано с предстоящими техническими работами.
Как рассказали в горадминистрации, эксперты будут проводить техобслуживание: проверят герметичность газопровода, а также отрегулируют высоту пламени и очистят горелки.
Ранее новосибирца отправили в колонию за пьянку в чаше вечного огня. Горожанин подошфе в мае разгуливал в Ленинском районе, а попойку решил закончить в памятном месте, чем привлек внимание правоохранительных органов. Аналогичный случай произошел в другой день с 21-летним жителем Тувы — нетрезвый мужчина решил помочиться на вечный огонь.