Вечный огонь погаснет в Новосибирске

Ранее новосибирца отправили в колонию за пьянку в чаше вечного огня. Горожанин подошфе в мае разгуливал в Ленинском районе, а попойку решил закончить в памятном месте, чем привлек внимание правоохранительных органов. Аналогичный случай произошел в другой день с 21-летним жителем Тувы — нетрезвый мужчина решил помочиться на вечный огонь.