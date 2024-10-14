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Posted 14 октября, 06:18

Published 14 октября, 06:18

Modified 14 октября, 06:20

Updated 14 октября, 06:20

Вечный огонь перестанет гореть

Вечный огонь погаснет в Новосибирске

14 октября 2024, 06:18
Фото: 1MI
Вечный огонь перестанет гореть
В Новосбирске на какое-то время отключат вечный огонь на Монументе Славы, рассказали в мэрии Новосибирска.

Вечный огонь будет отключен в Новосибирске на Монументе Славы. Он перестанет гореть 16 октября. Это связано с предстоящими техническими работами.

Как рассказали в горадминистрации, эксперты будут проводить техобслуживание: проверят герметичность газопровода, а также отрегулируют высоту пламени и очистят горелки.

Ранее новосибирца отправили в колонию за пьянку в чаше вечного огня. Горожанин подошфе в мае разгуливал в Ленинском районе, а попойку решил закончить в памятном месте, чем привлек внимание правоохранительных органов. Аналогичный случай произошел в другой день с 21-летним жителем Тувы — нетрезвый мужчина решил помочиться на вечный огонь.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Колония#Монумент Славы#Пьянство#Вечный огонь
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