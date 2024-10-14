Военного из Новосибирска отправили в колонию на 6 лет за три побега из части

Согласно материалам дела, первый побег военнослужащего Воробьева состоялся 2 декабря 2023 года, когда он покинул часть и отправился домой в Новосибирскую область для празднования Нового года. 26 февраля 2024 года его задержала группа розыска военной комендатуры, после чего военнослужащий был возвращен в часть. Однако уже 15 марта он вновь сбежал, но через два дня вернулся обратно. Воробьев вновь покинул свою часть 8 апреля, и после длительных поисков был задержан полицией 14 июня 2024 года.