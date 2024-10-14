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Posted 14 октября, 07:25

Published 14 октября, 07:25

Modified 14 октября, 07:27

Updated 14 октября, 07:27

Военный трижды сбегал из части

Военного из Новосибирска отправили в колонию на 6 лет за три побега из части

14 октября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Военный трижды сбегал из части
В Новосибирске военнослужащий получил срок за три самовольных побега из воинской части, о чем сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, первый побег военнослужащего Воробьева состоялся 2 декабря 2023 года, когда он покинул часть и отправился домой в Новосибирскую область для празднования Нового года. 26 февраля 2024 года его задержала группа розыска военной комендатуры, после чего военнослужащий был возвращен в часть. Однако уже 15 марта он вновь сбежал, но через два дня вернулся обратно. Воробьев вновь покинул свою часть 8 апреля, и после длительных поисков был задержан полицией 14 июня 2024 года.

Суд признал Воробьева виновным в неоднократных самовольных оставлениях воинской части и учел его предыдущие правонарушения, за которые он уже был осужден в мае 2023 года. В итоге ему был назначен срок в 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Колония#Побег#Штраф#Военный#Лишение свободы
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