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Posted 14 октября, 10:47

Published 14 октября, 10:47

Modified 14 октября, 10:47

Updated 14 октября, 10:47

Заместителем губернатора ХМАО-Югры Кухарука назначен Азат Ислаев

Заместителем губернатора ХМАО-Югры Кухарука назначен Азат Ислаев

14 октября 2024, 10:47
Фото: Центр соцмедиа Югры
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук назначил нового заместителя, ответственного за строительство и дорожное хозяйство. Им стал Азат Ислаев. В период, когда главой округа была Наталья Комарова, он курировал эти вопросы.

Документ о назначении Ислаева на должность замгубернатора по вопросам строительства и дорожного хозяйства размещен на официальном сайте правительства региона, пишет muksun.fm.

Уточняется, что в круг его обязанностей входит курирование департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, Гостехнадзора, департамента дорожного хозяйства и транспорта. В соответствии с новой структурой правительства, вопросы, связанные с коммунальным хозяйством и энергетикой, теперь переходят в ведение другого заместителя Кухарука.

Начиная с 2025 года Ислаев также будет управлять службой строительного надзора, выделенной из Жилстройнадзора округа.

Напомним, что Азат Ислаев контролирует строительство второго моста через Обь. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году он дал обещание, что работы в этом направлении завершатся раньше установленного срока — до конца 2025 года. В настоящее время строительство идет опережающими темпами.

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