Заместителем губернатора ХМАО-Югры Кухарука назначен Азат Ислаев

Posted 14 октября, 10:47
Published 14 октября, 10:47
Modified 14 октября, 10:47
Updated 14 октября, 10:47
Документ о назначении Ислаева на должность замгубернатора по вопросам строительства и дорожного хозяйства размещен на официальном сайте правительства региона, пишет muksun.fm.
Уточняется, что в круг его обязанностей входит курирование департамента строительства, архитектуры и пространственного развития, Гостехнадзора, департамента дорожного хозяйства и транспорта. В соответствии с новой структурой правительства, вопросы, связанные с коммунальным хозяйством и энергетикой, теперь переходят в ведение другого заместителя Кухарука.
Начиная с 2025 года Ислаев также будет управлять службой строительного надзора, выделенной из Жилстройнадзора округа.
Напомним, что Азат Ислаев контролирует строительство второго моста через Обь. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году он дал обещание, что работы в этом направлении завершатся раньше установленного срока — до конца 2025 года. В настоящее время строительство идет опережающими темпами.