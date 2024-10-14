Заместителем губернатора ХМАО-Югры Кухарука назначен Азат Ислаев

Напомним, что Азат Ислаев контролирует строительство второго моста через Обь. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году он дал обещание, что работы в этом направлении завершатся раньше установленного срока — до конца 2025 года. В настоящее время строительство идет опережающими темпами.