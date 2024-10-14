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Posted 14 октября, 00:36

Published 14 октября, 00:36

Modified 14 октября, 00:36

Updated 14 октября, 00:36

Так выглядело здание Park Cafe

Зеленый газон появился на месте снесенного Park Cafe в Новосибирске

14 октября 2024, 00:36
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Так выглядело здание Park Cafe
История долгой реконструкции Первомайского сквера в Новосибирске наконец-то завершилась. На месте снесенного здания Park Cafe в октябре появился зеленый травяной газон.

После сноса ресторана Park Cafe, здание которого было признано незаконно возведенным, территория осталась в запустении. На площадке долгое время можно было видеть фрагменты фундамента и строительный мусор. В начале августа был выбран подрядчик, который приступил к благоустройству территории. На участок завезли грунт, но даже после этого он не выглядел частью сквера.

Ситуация изменилась только в октябре, когда здесь наконец-то появилась густая зеленая трава. Приведение участка в порядок обошлось городу в 1,4 миллиона рублей.

Похожая ситуация наблюдалась в Закаменском сквере Октябрьского района, где после сноса незаконно возведённого объекта также долгое время оставался строительный мусор. Очистка территории и благоустройство были завершены только в октябре этого года.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Благоустройство#Реконструкция#Park Cafe#Газон
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