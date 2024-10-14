Зеленый газон появился на месте снесенного Park Cafe в Новосибирске

Posted 14 октября, 00:36
Published 14 октября, 00:36
Modified 14 октября, 00:36
Updated 14 октября, 00:36
После сноса ресторана Park Cafe, здание которого было признано незаконно возведенным, территория осталась в запустении. На площадке долгое время можно было видеть фрагменты фундамента и строительный мусор. В начале августа был выбран подрядчик, который приступил к благоустройству территории. На участок завезли грунт, но даже после этого он не выглядел частью сквера.
Ситуация изменилась только в октябре, когда здесь наконец-то появилась густая зеленая трава. Приведение участка в порядок обошлось городу в 1,4 миллиона рублей.
Похожая ситуация наблюдалась в Закаменском сквере Октябрьского района, где после сноса незаконно возведённого объекта также долгое время оставался строительный мусор. Очистка территории и благоустройство были завершены только в октябре этого года.