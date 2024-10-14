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Posted 14 октября, 02:48

Published 14 октября, 02:48

Modified 14 октября, 03:01

Updated 14 октября, 03:01

Горел частный дом и ближайшие постройки

Жуткий пожар произошел в Калиниском районе — взорвался газовый баллон

14 октября 2024, 02:48
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Горел частный дом и ближайшие постройки

Газовый баллон взорвался во время пожара в Калининском районе

В ночь на 14 октября в Калининском районе Новосибирска произошел крупный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Огонь вспыхнул в частном доме на улице Костанаева. Он охватил не только жилое строение, но и соседние надворные постройки, создавая угрозу для соседних домов. На момент прибытия пожарных на место происшествия, два человека, находившихся в доме, успели самостоятельно эвакуироваться и не пострадали. Однако в гараже находились четыре газовых баллона, один из которых взорвался во время пожара.

Сотрудники МЧС России боролись с открытым пламенем на протяжении двух часов. После этого еще шесть часов ушло на проливку конструкций водой и разбор обгоревших частей здания. К утру, в 8:00, все аварийные работы были полностью завершены.

Пожар в Калининском районеПожар в Калининском районе
Пожар в Калининском районе. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В ликвидации пожара участвовали 35 человек личного состава и 11 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 148 кв. метров, огнём были повреждены два частных дома и несколько надворных построек.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Огонь#МЧС России#Пожарные
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