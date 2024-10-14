Жуткий пожар произошел в Калиниском районе — взорвался газовый баллон

Огонь вспыхнул в частном доме на улице Костанаева. Он охватил не только жилое строение, но и соседние надворные постройки, создавая угрозу для соседних домов. На момент прибытия пожарных на место происшествия, два человека, находившихся в доме, успели самостоятельно эвакуироваться и не пострадали. Однако в гараже находились четыре газовых баллона, один из которых взорвался во время пожара.