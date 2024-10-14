Жуткий пожар произошел в Калиниском районе — взорвался газовый баллон

Posted 14 октября, 02:48
Published 14 октября, 02:48
Modified 14 октября, 03:01
Updated 14 октября, 03:01
Огонь вспыхнул в частном доме на улице Костанаева. Он охватил не только жилое строение, но и соседние надворные постройки, создавая угрозу для соседних домов. На момент прибытия пожарных на место происшествия, два человека, находившихся в доме, успели самостоятельно эвакуироваться и не пострадали. Однако в гараже находились четыре газовых баллона, один из которых взорвался во время пожара.
Сотрудники МЧС России боролись с открытым пламенем на протяжении двух часов. После этого еще шесть часов ушло на проливку конструкций водой и разбор обгоревших частей здания. К утру, в 8:00, все аварийные работы были полностью завершены.
В ликвидации пожара участвовали 35 человек личного состава и 11 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 148 кв. метров, огнём были повреждены два частных дома и несколько надворных построек.