17-летняя девушка на электросамокате сбила пешехода в Новосибирске

Инцидент произошел 14 октября на улице Орджоникидзе у дома №30. По данным Госавтоинспекции, девушка ехала по тротуару и наехала на женщину, которая шла в том же направлении. 25-летняя женщина получила травмы, ее доставили в больницу. На место происшествия сразу прибыли сотрудники ДПС, которые начали выяснять обстоятельства случившегося.