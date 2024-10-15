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Posted 15 октября, 01:53

Published 15 октября, 01:53

Modified 15 октября, 01:55

Updated 15 октября, 01:55

Инцидент произошел в Центральном районе

17-летняя девушка на электросамокате сбила пешехода в Новосибирске

15 октября 2024, 01:53
Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
Инцидент произошел в Центральном районе
Несовершеннолетняя девушка на самокате вечером в Центральном районе сбила женщину 25 лет, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 14 октября на улице Орджоникидзе у дома №30. По данным Госавтоинспекции, девушка ехала по тротуару и наехала на женщину, которая шла в том же направлении. 25-летняя женщина получила травмы, ее доставили в больницу. На место происшествия сразу прибыли сотрудники ДПС, которые начали выяснять обстоятельства случившегося.

В полиции напомнили, что по правилам дорожного движения, лица, использующие электросамокаты, обязаны соблюдать особые требования. В частности, если их движение по тротуару создает угрозу для пешеходов или мешает им, самокатчики должны либо снизить скорость до уровня пешеходов, либо вовсе спешиться. Пешеходы всегда имеют приоритет на тротуарах.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Пешеход#Инцидент#Безопасность#Электросамокат
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