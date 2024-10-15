17-летняя девушка на электросамокате сбила пешехода в Новосибирске

Posted 15 октября, 01:53
Published 15 октября, 01:53
Modified 15 октября, 01:55
Updated 15 октября, 01:55
Инцидент произошел 14 октября на улице Орджоникидзе у дома №30. По данным Госавтоинспекции, девушка ехала по тротуару и наехала на женщину, которая шла в том же направлении. 25-летняя женщина получила травмы, ее доставили в больницу. На место происшествия сразу прибыли сотрудники ДПС, которые начали выяснять обстоятельства случившегося.
В полиции напомнили, что по правилам дорожного движения, лица, использующие электросамокаты, обязаны соблюдать особые требования. В частности, если их движение по тротуару создает угрозу для пешеходов или мешает им, самокатчики должны либо снизить скорость до уровня пешеходов, либо вовсе спешиться. Пешеходы всегда имеют приоритет на тротуарах.