18-летняя жительница Новосибирской области погибла во время камнепада на Алтае

Posted 15 октября, 06:58
Published 15 октября, 06:58
Modified 15 октября, 07:00
Updated 15 октября, 07:00
14 октября недалеко от устья реки Кысхыштубег в Улаганском районе произошел несчастный случай. Группа из 12 туристов, следовавших по заранее утвержденному маршруту, неожиданно оказалась в зоне камнепада.
В результате инцидента два человека получили травмы, степень которых пока не уточняется. К сожалению, 18-летняя жительница Бердска скончалась на месте. По информации от спасательных служб, туристам понадобилась эвакуация. Одну из пострадавших удалось быстро эвакуировать и доставить в больницу.
На данный момент на месте трагедии работает дополнительная группа спасателей из 9 человек, задействованы также две единицы спецтехники.
Напомним, ранее в горах Алтая пропал турист из Новосибирской области. Молодой парень в одиночку отправился в поход, но сбился с маршрута. 17 августа он самостоятельно связался с МЧС, переслал геолокацию, но после этого ни разу больше не вышел на связь. Его поиски приостановлены.