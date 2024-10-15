18-летняя жительница Новосибирской области погибла во время камнепада на Алтае

Напомним, ранее в горах Алтая пропал турист из Новосибирской области. Молодой парень в одиночку отправился в поход, но сбился с маршрута. 17 августа он самостоятельно связался с МЧС, переслал геолокацию, но после этого ни разу больше не вышел на связь. Его поиски приостановлены.