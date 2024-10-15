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Posted 15 октября, 06:58

Published 15 октября, 06:58

Modified 15 октября, 07:00

Updated 15 октября, 07:00

Алтайские горы

18-летняя жительница Новосибирской области погибла во время камнепада на Алтае

15 октября 2024, 06:58
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Алтайские горы
Туристическая группа попала под камнепад в алтайских горах. Несколько человек пострадали и одна молодая девушка погибла, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

14 октября недалеко от устья реки Кысхыштубег в Улаганском районе произошел несчастный случай. Группа из 12 туристов, следовавших по заранее утвержденному маршруту, неожиданно оказалась в зоне камнепада.

В результате инцидента два человека получили травмы, степень которых пока не уточняется. К сожалению, 18-летняя жительница Бердска скончалась на месте. По информации от спасательных служб, туристам понадобилась эвакуация. Одну из пострадавших удалось быстро эвакуировать и доставить в больницу.

На данный момент на месте трагедии работает дополнительная группа спасателей из 9 человек, задействованы также две единицы спецтехники.

Напомним, ранее в горах Алтая пропал турист из Новосибирской области. Молодой парень в одиночку отправился в поход, но сбился с маршрута. 17 августа он самостоятельно связался с МЧС, переслал геолокацию, но после этого ни разу больше не вышел на связь. Его поиски приостановлены.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Спасатели#Алтай#Больница#Травмы#Эвакуация#МЧС России
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