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Posted 15 октября, 04:38

Published 15 октября, 04:38

Modified 15 октября, 04:40

Updated 15 октября, 04:40

Проверка в Татарске

Асфальта нет совсем: директора МКУ оштрафовали за разбитые дороги

15 октября 2024, 04:38
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Проверка в Татарске

В Новосибирской области оштрафовали директора МКУ за разбитые дороги

В Новосибирской области оштрафовали директора МКУ за ненадлежащее содержание дорог. Специалисты выявили колею глубиной 15 сантиметров, сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура провела проверку состояния дорожного полотна в городе Татарск, выявив серьезные дефекты — выбоины и колейность глубиной более 15 сантиметров на нескольких участках. Нарушения были зафиксированы на переулке Дорожный.

Руководителя управления благоустройства и хозяйственного обеспечения города Сергея Биковца обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо этого, его дополнительно оштрафовали на 2 тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению выявленных ранее дефектов.

Прокуратура уточнила, что по результатам проверки ремонтные работы уже завершены, а все нарушения устранены.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Дороги#Штрафы#Прокуратура#Безопасность дорожного движения
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