Асфальта нет совсем: директора МКУ оштрафовали за разбитые дороги

Руководителя управления благоустройства и хозяйственного обеспечения города Сергея Биковца обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо этого, его дополнительно оштрафовали на 2 тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению выявленных ранее дефектов.