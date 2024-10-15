Асфальта нет совсем: директора МКУ оштрафовали за разбитые дороги

Posted 15 октября, 04:38
Published 15 октября, 04:38
Modified 15 октября, 04:40
Updated 15 октября, 04:40
Прокуратура провела проверку состояния дорожного полотна в городе Татарск, выявив серьезные дефекты — выбоины и колейность глубиной более 15 сантиметров на нескольких участках. Нарушения были зафиксированы на переулке Дорожный.
Руководителя управления благоустройства и хозяйственного обеспечения города Сергея Биковца обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Помимо этого, его дополнительно оштрафовали на 2 тысячи рублей за неисполнение требований прокурора по устранению выявленных ранее дефектов.
Прокуратура уточнила, что по результатам проверки ремонтные работы уже завершены, а все нарушения устранены.