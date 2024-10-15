Дерево упало на 84-летнюю пенсионерку в Новосибирске

Posted 15 октября, 01:43
Published 15 октября, 01:43
Modified 15 октября, 01:45
Updated 15 октября, 01:45
Накануне синоптики и МЧС предупреждали о сильных порывах ветра, достигающих 20 метров в секунду, и призывали горожан к осторожности. Тем не менее Валентина Григорьевна отправилась на очередную прогулку, когда сухая сосна внезапно обрушилась прямо на тропинку, по которой она шла.
К счастью, неподалеку находилась девушка, занимавшаяся пробежкой. Услышав грохот падающего дерева, она быстро сориентировалась и вызвала скорую помощь. Женщина получила серьезные травмы — переломы правой голени и предплечья. Как рассказала дочь пострадавшей, прохожие тут же оказали первую помощь, помогли перенести пострадавшую к машине скорой помощи, обложив пострадавшую одеждой, чтобы предотвратить переохлаждение.
Отметим, что в Академгородке, который местные жители часто называют «городом в лесу», такие случаи происходят не впервые. В 2017 году в том же районе на женщину рухнула береза, поваленная ветром, и тогда она погибла на месте.