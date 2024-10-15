atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 01:43

Published 15 октября, 01:43

Modified 15 октября, 01:45

Updated 15 октября, 01:45

Рабочий спиливает деревья

Дерево упало на 84-летнюю пенсионерку в Новосибирске

15 октября 2024, 01:43
Фото: 1MI
Рабочий спиливает деревья
На 84-летнюю жительницу Академгородка Валентину Григорьевну рухнуло дерево во время скандинавской ходьбы 12 октября. Инцидент произошел в лесу между микрорайоном Щ и Нижней Ельцовкой, где пенсионерка регулярно прогуливалась.

Накануне синоптики и МЧС предупреждали о сильных порывах ветра, достигающих 20 метров в секунду, и призывали горожан к осторожности. Тем не менее Валентина Григорьевна отправилась на очередную прогулку, когда сухая сосна внезапно обрушилась прямо на тропинку, по которой она шла.

К счастью, неподалеку находилась девушка, занимавшаяся пробежкой. Услышав грохот падающего дерева, она быстро сориентировалась и вызвала скорую помощь. Женщина получила серьезные травмы — переломы правой голени и предплечья. Как рассказала дочь пострадавшей, прохожие тут же оказали первую помощь, помогли перенести пострадавшую к машине скорой помощи, обложив пострадавшую одеждой, чтобы предотвратить переохлаждение.

Отметим, что в Академгородке, который местные жители часто называют «городом в лесу», такие случаи происходят не впервые. В 2017 году в том же районе на женщину рухнула береза, поваленная ветром, и тогда она погибла на месте.

19-летнюю геймершу из Новосибирска обвиняют в поджоге квартиры сожителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Группу мигрантов выдворят из Новосибирска после рейда в кафе «Звезда Востока»Сдавал назад и переломал все кости: новосибирца осудили за жестокое ДТП с пассажиром«Хотели заколоть вилами»: старенького пса едва не убили в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Дерево#Скорая помощь#Пенсионерка#Травмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика