Димитровский мост в Новосибирске частично закроют на ремонт

Posted 15 октября, 04:55
Published 15 октября, 04:55
Modified 15 октября, 04:57
Updated 15 октября, 04:57
С 00:00 16 октября до 00:00 18 октября будет закрыта для движения транспорта крайняя левая полоса Димитровского моста в направлении с левого на правый берег.
По информации МКУ «Гормост», подрядная организация в эти два дня займется укладкой асфальта. Эти работы проводятся с целью подготовки моста к зимнему сезону, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта в холодное время года. После завершения всех работ движение по мосту будет восстановлено в полном объеме, без каких-либо ограничений.
Отметим, что ранее мэр Максим Кудрявцев поручил сдать как Димитровский, так и Октябрьский мосты к концу 2024 года. Правда, совсем недавно муниципалитет расторг контракт с подрядчиком Димитровского моста ООО СК «Дороги Сибири», о новом исполнителе работ пока не сообщается. Сам ремонт моста начали еще весной и изначально обещали завершить его в 2025 году.
Во вторник 15 октября во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска стало известно, что готовность Димитровского моста на данный момент составляет всего 14%.