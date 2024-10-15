Димитровский мост в Новосибирске частично закроют на ремонт

Отметим, что ранее мэр Максим Кудрявцев поручил сдать как Димитровский, так и Октябрьский мосты к концу 2024 года. Правда, совсем недавно муниципалитет расторг контракт с подрядчиком Димитровского моста ООО СК «Дороги Сибири», о новом исполнителе работ пока не сообщается. Сам ремонт моста начали еще весной и изначально обещали завершить его в 2025 году.