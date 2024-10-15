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Posted 15 октября, 04:55

Published 15 октября, 04:55

Modified 15 октября, 04:57

Updated 15 октября, 04:57

На Дмитровском мосту выполнят ремонт

Димитровский мост в Новосибирске частично закроют на ремонт

15 октября 2024, 04:55
Фото: Полина Симакова. atas.info
На Дмитровском мосту выполнят ремонт
Целую полосу Димитровского моста перекроют из-за ремонта. Рабочие торопятся завершить реконструкцию, так как объект обещали сдать к концу 2024 года.

С 00:00 16 октября до 00:00 18 октября будет закрыта для движения транспорта крайняя левая полоса Димитровского моста в направлении с левого на правый берег.

По информации МКУ «Гормост», подрядная организация в эти два дня займется укладкой асфальта. Эти работы проводятся с целью подготовки моста к зимнему сезону, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта в холодное время года. После завершения всех работ движение по мосту будет восстановлено в полном объеме, без каких-либо ограничений.

Отметим, что ранее мэр Максим Кудрявцев поручил сдать как Димитровский, так и Октябрьский мосты к концу 2024 года. Правда, совсем недавно муниципалитет расторг контракт с подрядчиком Димитровского моста ООО СК «Дороги Сибири», о новом исполнителе работ пока не сообщается. Сам ремонт моста начали еще весной и изначально обещали завершить его в 2025 году.

Во вторник 15 октября во время аппаратного совещания в мэрии Новосибирска стало известно, что готовность Димитровского моста на данный момент составляет всего 14%.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Подрядчик#Димитровский мост#Дорожное движение#Дептранс
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