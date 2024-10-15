ДТП с автобусом спровоцировало гигантскую пробку на шоссе в Новосибирске

Posted 15 октября, 03:36
Published 15 октября, 03:36
Modified 15 октября, 03:38
Updated 15 октября, 03:38
Авария произошла утром 15 октября. На 1-м Мочищенском шоссе столкнулись автобус №147 и легковушка Honda Accord. О пострадавших пока не сообщалось, но уже известны первые последствия аварии — гигантская пробка.
Автомобили перекрыли обе полосы по направлению к центру города. По данным 2GIS, затор образовался следом за местом столкновения. Длина пробки на момент публикации составляет около 5 километров. Пробка также затронула улицу Кедровую и скоро дойдет до Северного объезда.
Находящиеся в пробке водители сообщают, что поток не движется, стоит на месте уже больше получаса.