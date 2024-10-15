ДТП с автобусом спровоцировало гигантскую пробку на шоссе в Новосибирске

Автомобили перекрыли обе полосы по направлению к центру города. По данным 2GIS, затор образовался следом за местом столкновения. Длина пробки на момент публикации составляет около 5 километров. Пробка также затронула улицу Кедровую и скоро дойдет до Северного объезда.