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Posted 15 октября, 03:36

Published 15 октября, 03:36

Modified 15 октября, 03:38

Updated 15 октября, 03:38

Пробка образовалась с утра 15 октября

ДТП с автобусом спровоцировало гигантскую пробку на шоссе в Новосибирске

15 октября 2024, 03:36
Фото: 1MI
Пробка образовалась с утра 15 октября
Легковушка столкнулась с ПАЗиком на Мочищенском шоссе и полностью перекрыла магистраль, сообщают очевидцы.

Авария произошла утром 15 октября. На 1-м Мочищенском шоссе столкнулись автобус №147 и легковушка Honda Accord. О пострадавших пока не сообщалось, но уже известны первые последствия аварии — гигантская пробка.

ДТП на Мочищенском шоссеДТП на Мочищенском шоссе
ДТП на Мочищенском шоссеДТП на Мочищенском шоссе
ДТП на Мочищенском шоссе. Фото: АСТ-54

Автомобили перекрыли обе полосы по направлению к центру города. По данным 2GIS, затор образовался следом за местом столкновения. Длина пробки на момент публикации составляет около 5 километров. Пробка также затронула улицу Кедровую и скоро дойдет до Северного объезда.

Схема пробкиСхема пробки
Схема пробки. Фото: 2GIS

Находящиеся в пробке водители сообщают, что поток не движется, стоит на месте уже больше получаса.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Автобус#Пробка#ПАЗ
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