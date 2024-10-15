Двухуровневые апартаменты в «Лофт. Наука» — новый формат жилья в Новосибирске

Те, кто планирует купить апартаменты в Новосибирске в 2024 году, все чаще рассматривают нестандартные по формату предложения, в том числе лофты с двумя уровнями. Такие предложения есть в новом проекте ГК «Расцветай» — апарт-отеле «Лофт.Наука». Стоит отметить, что еще недавно такие лоты проектировались исключительно в комплексах премиального класса, однако сегодня их можно найти и в более бюджетных категориях, их стоимость стартует от 4,3 млн рублей.