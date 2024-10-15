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Posted 15 октября, 07:36

Published 15 октября, 07:36

Modified 15 октября, 08:24

Updated 15 октября, 08:24

Двухуровневые апартаменты в «Лофт. Наука» — новый формат жилья в Новосибирске от 4,3 млн рублей

Двухуровневые апартаменты в «Лофт. Наука» — новый формат жилья в Новосибирске

15 октября 2024, 07:36
Фото: пресс-служба ГК «Расцветай»
Двухуровневые апартаменты в «Лофт. Наука» — новый формат жилья в Новосибирске от 4,3 млн рублей
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В сегменте новостроек Новосибирска появился принципиально новый формат жилья — двухуровневые апартаменты. Такие лоты предлагаются в апарт-отеле «Лофт.Наука» — рассказываем об их особенностях и преимуществах.

Новый уровень комфорта

Те, кто планирует купить апартаменты в Новосибирске в 2024 году, все чаще рассматривают нестандартные по формату предложения, в том числе лофты с двумя уровнями. Такие предложения есть в новом проекте ГК «Расцветай» — апарт-отеле «Лофт.Наука». Стоит отметить, что еще недавно такие лоты проектировались исключительно в комплексах премиального класса, однако сегодня их можно найти и в более бюджетных категориях, их стоимость стартует от 4,3 млн рублей.

«Лофт.Наука» — что нужно знать о комплексе

«Лофт.Наука» позиционируется как апарт-отель многофункционального типа. Для реализации этого проекта ГК «Расцветай» выбрала исключительно удачное место — улица Станиславского, всего в 15 минутах от станции метро «Площадь Маркса».

Апартаменты в Новосибирске расположены в здании после масштабной реновации — ранее его занимал филиал издательства «Наука», которое имеет статус одного из старейших в стране. В рамках реновации ГК «Расцветай» удалось сохранить аутентичность архитектуры этого здания и адаптировать его особенности под современные тенденции и представления о комфортном жилье.

«Лофт.Наука» позиционируется как апарт-отель многофункционального типа«Лофт.Наука» позиционируется как апарт-отель многофункционального типа
«Лофт.Наука» позиционируется как апарт-отель многофункционального типа. Фото: пресс-служба ГК «Расцветай»

Апартаменты в Новосибирске в «Лофт.Наука»

В многофункциональном комплексе можно купить апартаменты в Новосибирске — полноценные лофты с потолками высотой в пять метров и с большими, 3,5-метровыми окнами. Планировкой каждого объекта предусмотрен дополнительный этаж — антресоль, а также второй свет, лестницы. В комплексе это формирует уникальную атмосферу и открывает широкие возможности для обустройства жилья.

Большие окна, второй свет, витражи — архитектурные решения, актуальные для Сибири и ее климатических особенностей. Круглогодично в апартаментах в Новосибирске обеспечивается отличная инсоляция — помещения буквально наполнены светом.

Планировкой каждого объекта в «Лофт.Наука» предусмотрен дополнительный этаж — антресоль, а также второй свет, лестницыПланировкой каждого объекта в «Лофт.Наука» предусмотрен дополнительный этаж — антресоль, а также второй свет, лестницы
Планировкой каждого объекта в «Лофт.Наука» предусмотрен дополнительный этаж — антресоль, а также второй свет, лестницы. Фото: пресс-служба ГК «Расцветай»

Дизайнерские решения

Планировка апартаментов в «Лофт.Наука» позволяет реализовать любые идеи, связанные с дизайном интерьера. Это важный плюс проекта, привлекающий к нему внимание и молодых людей, ориентированных на актуальные тренды, и состоявшихся предпринимателей, которые ценят собственный комфорт.

Одно из основных преимуществ вертикальных апартаментов — универсальность. Лоты адаптируются под проживание не только представителей творческих профессий, молодого креативного класса, но и семейных людей. Специалисты ГК «Расцветай» взяли за основу идею увеличения пространства для проживания — она реализуется благодаря антресолям.

Планировка апартаментов в «Лофт.Наука» позволяет реализовать любые идеи, связанные с дизайном интерьераПланировка апартаментов в «Лофт.Наука» позволяет реализовать любые идеи, связанные с дизайном интерьера
Планировка апартаментов в «Лофт.Наука» позволяет реализовать любые идеи, связанные с дизайном интерьера. Фото: пресс-служба ГК «Расцветай»

Инфраструктура

На территории апарт-отеля «Лофт.Наука» есть внутренняя инфраструктура. В числе ее объектов — лобби, зона ресепшен и зона ожидания, коммерческие помещения.

В пешей доступности «Лофт.Наука» расположены фитнес-клубы и салоны красоты, магазины, медицинские центры, крупный ТРК. Для желающих купить квартиру «Расцветай» рядом с зеленой зоной это оптимальный выбор, поскольку в непосредственной близости находится сквер Славы, идеальный для прогулок.

В пешей доступности «Лофт.Наука» расположены фитнес-клубы и салоны красоты, магазины, медицинские центры, крупный ТРКВ пешей доступности «Лофт.Наука» расположены фитнес-клубы и салоны красоты, магазины, медицинские центры, крупный ТРК
В пешей доступности «Лофт.Наука» расположены фитнес-клубы и салоны красоты, магазины, медицинские центры, крупный ТРК. Фото: пресс-служба ГК «Расцветай»

ГК «Расцветай» предлагает специальные условия при покупке апартаментов в Новосибирске в проекте «Лофт.Наука». Информация о том, за сколько можно купить квартиру в «Расцветай», доступна в офисе продаж группы компаний:

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Орджоникидзе, 23

Стоимость действительна на момент публикации*.

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