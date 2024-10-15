Двухуровневые апартаменты в «Лофт. Наука» — новый формат жилья в Новосибирске

Posted 15 октября, 07:36
Published 15 октября, 07:36
Modified 15 октября, 08:24
Updated 15 октября, 08:24
Те, кто планирует купить апартаменты в Новосибирске в 2024 году, все чаще рассматривают нестандартные по формату предложения, в том числе лофты с двумя уровнями. Такие предложения есть в новом проекте ГК «Расцветай» — апарт-отеле «Лофт.Наука». Стоит отметить, что еще недавно такие лоты проектировались исключительно в комплексах премиального класса, однако сегодня их можно найти и в более бюджетных категориях, их стоимость стартует от 4,3 млн рублей.
«Лофт.Наука» позиционируется как апарт-отель многофункционального типа. Для реализации этого проекта ГК «Расцветай» выбрала исключительно удачное место — улица Станиславского, всего в 15 минутах от станции метро «Площадь Маркса».
Апартаменты в Новосибирске расположены в здании после масштабной реновации — ранее его занимал филиал издательства «Наука», которое имеет статус одного из старейших в стране. В рамках реновации ГК «Расцветай» удалось сохранить аутентичность архитектуры этого здания и адаптировать его особенности под современные тенденции и представления о комфортном жилье.
В многофункциональном комплексе можно купить апартаменты в Новосибирске — полноценные лофты с потолками высотой в пять метров и с большими, 3,5-метровыми окнами. Планировкой каждого объекта предусмотрен дополнительный этаж — антресоль, а также второй свет, лестницы. В комплексе это формирует уникальную атмосферу и открывает широкие возможности для обустройства жилья.
Большие окна, второй свет, витражи — архитектурные решения, актуальные для Сибири и ее климатических особенностей. Круглогодично в апартаментах в Новосибирске обеспечивается отличная инсоляция — помещения буквально наполнены светом.
Планировка апартаментов в «Лофт.Наука» позволяет реализовать любые идеи, связанные с дизайном интерьера. Это важный плюс проекта, привлекающий к нему внимание и молодых людей, ориентированных на актуальные тренды, и состоявшихся предпринимателей, которые ценят собственный комфорт.
Одно из основных преимуществ вертикальных апартаментов — универсальность. Лоты адаптируются под проживание не только представителей творческих профессий, молодого креативного класса, но и семейных людей. Специалисты ГК «Расцветай» взяли за основу идею увеличения пространства для проживания — она реализуется благодаря антресолям.
На территории апарт-отеля «Лофт.Наука» есть внутренняя инфраструктура. В числе ее объектов — лобби, зона ресепшен и зона ожидания, коммерческие помещения.
В пешей доступности «Лофт.Наука» расположены фитнес-клубы и салоны красоты, магазины, медицинские центры, крупный ТРК. Для желающих купить квартиру «Расцветай» рядом с зеленой зоной это оптимальный выбор, поскольку в непосредственной близости находится сквер Славы, идеальный для прогулок.
ГК «Расцветай» предлагает специальные условия при покупке апартаментов в Новосибирске в проекте «Лофт.Наука». Информация о том, за сколько можно купить квартиру в «Расцветай», доступна в офисе продаж группы компаний:
Офис продаж ГК «Расцветай»:
ул. Орджоникидзе, 23
тел. +7 (383) 255-00-83
Стоимость действительна на момент публикации*.
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