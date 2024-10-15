ФОМС: ИИ помогает медикам в диагностике заболеваний и назначении лечения

По его словам, современные технологии способствуют улучшению диагностики, лечения и профилактики множества заболеваний, пишет ТАСС. Внедрение искусственного интеллекта в медицину, особенно в области диагностики рака молочной железы, является главной задачей. В первые семь месяцев текущего года было проведено 598 562 маммографических исследования с применением ИИ.