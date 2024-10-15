ФОМС: ИИ помогает медикам в диагностике заболеваний и назначении лечения

Posted 15 октября, 11:27
Published 15 октября, 11:27
Modified 15 октября, 11:27
Updated 15 октября, 11:27
Илья Баланин, председатель Фонда обязательного медицинского страхования, подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы ФОМС является развитие использования ИИ в диагностике рака молочной железы.
По его словам, современные технологии способствуют улучшению диагностики, лечения и профилактики множества заболеваний, пишет ТАСС. Внедрение искусственного интеллекта в медицину, особенно в области диагностики рака молочной железы, является главной задачей. В первые семь месяцев текущего года было проведено 598 562 маммографических исследования с применением ИИ.
Баланин добавил, что внедрение поддержки принятия решений на основе ИИ повышает доступность медицинских услуг и сокращает время на анализ и составление заключений. Это также помогает снизить количество медицинских ошибок и оптимизировать стоимость лечения благодаря своевременному выявлению онкологических заболеваний.
По решению Всемирной организации здравоохранения начиная с 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди.