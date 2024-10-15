atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 11:27

Published 15 октября, 11:27

Modified 15 октября, 11:27

Updated 15 октября, 11:27

ФОМС: ИИ помогает медикам в диагностике заболеваний и назначении лечения

ФОМС: ИИ помогает медикам в диагностике заболеваний и назначении лечения

15 октября 2024, 11:27
Фото: 1MI
С января по июль этого года в Российской Федерации было выполнено примерно 600 тысяч маммографических исследований с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Илья Баланин, председатель Фонда обязательного медицинского страхования, подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы ФОМС является развитие использования ИИ в диагностике рака молочной железы.

По его словам, современные технологии способствуют улучшению диагностики, лечения и профилактики множества заболеваний, пишет ТАСС. Внедрение искусственного интеллекта в медицину, особенно в области диагностики рака молочной железы, является главной задачей. В первые семь месяцев текущего года было проведено 598 562 маммографических исследования с применением ИИ.

Баланин добавил, что внедрение поддержки принятия решений на основе ИИ повышает доступность медицинских услуг и сокращает время на анализ и составление заключений. Это также помогает снизить количество медицинских ошибок и оптимизировать стоимость лечения благодаря своевременному выявлению онкологических заболеваний.

По решению Всемирной организации здравоохранения начиная с 1993 года октябрь считается Всемирным месяцем борьбы против рака груди.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика