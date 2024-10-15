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Posted 15 октября, 02:51

Published 15 октября, 02:51

Modified 15 октября, 02:53

Updated 15 октября, 02:53

Спасатели не успели вытащить подростка

Голову зажало в механизме: 17-летний парень погиб на заводе в Новосибирске

15 октября 2024, 02:51
Фото: 1MI
Спасатели не успели вытащить подростка

17-летний подросток погиб на заводе в Новосибирске

Несовершеннолетний парень погиб на заводе в Новосибирске. Он не был официально трудоустроен на предприятии, сообщают в отделе ГО и ЧС по Советскому району.

Инцидент произошел поздно вечером 14 октября, когда в 23:05 поступил сигнал в службу спасения о том, что требуется помощь. Как выяснилось, голова пострадавшего оказалась зажата в механическом цепном устройстве сушилки на бетонном производстве.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако травмы, которые получил подросток, оказались несовместимыми с жизнью. Молодой человек скончался на месте, после чего его тело было передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Предварительно известно, что причиной могло стать нарушение техники безопасности на предприятиях. По факту гибели подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего, включая возможные упущения со стороны руководства предприятия.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#Уголовное дело#Травма#Гибель#Подросток
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