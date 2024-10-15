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Posted 15 октября, 01:00

Published 15 октября, 01:00

Modified 15 октября, 01:02

Updated 15 октября, 01:02

В микрорайоне уже появилась станция

Городскую электричку пустят в новосибирский микрорайон Клюквенный в ноябре

15 октября 2024, 01:00
Фото: АО «РЖД»
В микрорайоне уже появилась станция
Новый рейс начнет ходить до строящегося микрорайона в Новосибирске, для этго уже построили инфраструктуру.

В Калининском районе Новосибирска планируют запуск пригородных электричек до микрорайона «Клюквенный». Ориентировочная дата начала движения — 5 ноября 2024 года, хотя окончательное подтверждение ещё ожидается. РЖД уже утвердили планы запуска, а платформа для посадки пассажиров полностью готова.

В сентябре рядом с «Клюквенным» была построена низкая пассажирская платформа длиной 90 метров, рассчитанная на четыре вагона. Платформу совместно обустраивали РЖД и застройщик микрорайона. Для удобства пассажиров оборудованы подходы, включая тротуар вдоль Пашинского шоссе. Однако строительство билетной кассы и закрытого павильона пока не запланировано.

Запуск электричек является частью комплексного развития территории «Клюквенного», где планируется построить более 1 млн кв. метров жилья и инфраструктуру, включая школы, детские сады и поликлинику.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#РЖД#Калининский район#Микрорайон#Пригородные электрички
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