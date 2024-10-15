Городскую электричку пустят в новосибирский микрорайон Клюквенный в ноябре

В сентябре рядом с «Клюквенным» была построена низкая пассажирская платформа длиной 90 метров, рассчитанная на четыре вагона. Платформу совместно обустраивали РЖД и застройщик микрорайона. Для удобства пассажиров оборудованы подходы, включая тротуар вдоль Пашинского шоссе. Однако строительство билетной кассы и закрытого павильона пока не запланировано.