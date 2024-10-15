Городскую электричку пустят в новосибирский микрорайон Клюквенный в ноябре

Posted 15 октября, 01:00
Published 15 октября, 01:00
Modified 15 октября, 01:02
Updated 15 октября, 01:02
В Калининском районе Новосибирска планируют запуск пригородных электричек до микрорайона «Клюквенный». Ориентировочная дата начала движения — 5 ноября 2024 года, хотя окончательное подтверждение ещё ожидается. РЖД уже утвердили планы запуска, а платформа для посадки пассажиров полностью готова.
В сентябре рядом с «Клюквенным» была построена низкая пассажирская платформа длиной 90 метров, рассчитанная на четыре вагона. Платформу совместно обустраивали РЖД и застройщик микрорайона. Для удобства пассажиров оборудованы подходы, включая тротуар вдоль Пашинского шоссе. Однако строительство билетной кассы и закрытого павильона пока не запланировано.
Запуск электричек является частью комплексного развития территории «Клюквенного», где планируется построить более 1 млн кв. метров жилья и инфраструктуру, включая школы, детские сады и поликлинику.