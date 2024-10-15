Горожане массово пожаловались в прокуратуру на вырубку деревьев в центре Новосибирска

Ни активистам, ни полицейским, которых жители вызывали на место вырубки, рабочие не смогли предоставить ни документов об установлении аварийности деревьев, порубочного билета или других необходимых документов. Однако сообщили, что действуют в рамках контракта, который мэрия заключила с ИП Ащеулов А.В. на сумму 590 тысяч рублей, согласно которому вырубке в Железнодорожном районе подлежат 170 деревьев, признанных аварийными.