Горожане массово пожаловались в прокуратуру на вырубку деревьев в центре Новосибирска

Posted 15 октября, 09:15
Published 15 октября, 09:15
Modified 15 октября, 09:17
Updated 15 октября, 09:17
Коллективное обращение в прокуратуру Новосибирской области с требованием проверить законность массовой вырубки на улице Урицкого отправили местные жители. В документе подчеркивается, что начиная с середины сентября было снесено более 200 взрослых деревьев, среди которых ясени, вязы, кедры и сосны.
«Спиленные деревья имели здоровый внешний вид, не содержали следов гнили, повреждений, опасного наклона ствола и прочие признаки аварийности. При этом породные характеристики снесенных деревьев (срок жизни ясеня пенсильванского составляет более 150-300 лет, липы мелколистной более 300-400 лет) позволяли им расти на протяжении многих лет», — говорится в тексте обращения (копия есть в распоряжении редакции).
Ни активистам, ни полицейским, которых жители вызывали на место вырубки, рабочие не смогли предоставить ни документов об установлении аварийности деревьев, порубочного билета или других необходимых документов. Однако сообщили, что действуют в рамках контракта, который мэрия заключила с ИП Ащеулов А.В. на сумму 590 тысяч рублей, согласно которому вырубке в Железнодорожном районе подлежат 170 деревьев, признанных аварийными.
Юрист Евгений Митрофанов обращает внимание, что контракт был заключен без проведения торгов, при этом в соответствии с разрешением мэрии г. Новосибирска на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений от 03.09.2024, а также актом оценки зеленых насаждений от 29.08.2024, снесенные вблизи дома №23 по ул. Урицкого ценные породы деревьев не были признаны аварийными.
«Рубим все, лишь бы освоить деньги. По сути, это можно сделать девизом части старой команды, ответственной за озелеление, которая досталась новому мэру Кудрявцеву от Анатолия Локтя. Все повторяется как раньше, только еще в худшем варианте. Это системная проблема, давайте вспомним парк Каменка, Первомайский сквер. Эти люди воинственно некомпетентны и считаю, их надо гнать из мэрии», — заявил Евгений Мирофанов в разговоре с корреспондентом Atas.Info.
В жалобе на имя прокурора региона люди просят проверить законность заключения муниципального контракта с ИП Ащеулов А.В., тем более, что сумма, указанная в единой информационной системе «Закупки» меньше той, что фигурирует в техзадании на снос деревьев. Предложено проверить действия соответствующих муниципальных структур, выдавших разрешение на уничтожение здоровых деревьев и правомочность действий рабочих, непосредственно сносивших зеленую зону.
По итогам проведения проверки авторы жалобы предлагают прокуратуре обратиться в суд с иском в защиту прав и законных интересов граждан на благоприятную окружающую среду, что подразумевает восстановление насаждений в полном объеме. А в случае установления состава преступления — добиваться возбуждения уголовного дела.
В свою очередь, в мэрии заявляют, что реконструкция аллеи, основу которой составляют черемуховые деревья, высаженные в 70-е годы, идет в соответствии с планом, прошедшим процедуру общественных обсуждений. Согласно данным городского управления по благоустройству общественных пространств, 87% взрослых деревьев имеют сильные повреждения крон и корневой системы.
«Растения находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, а значит, могут угрожать жизни и имуществу горожан», — говорится в официальном ответе муниципалитета.
Предполагается, что на улице вместо снесенных деревьев высадят 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного. Согласно контракту, подписанному с МАУ «Горзеленхоз» 16 сентября, озеленением будет заниматься ООО «Институт комплексного развития». Сроком окончания работ указано 15 ноября, общая стоимость контракта 13,15 млн рублей.
Проект озеленения разработан с учётом истории улицы Урицкого и её айдентики, добавили в мэрии.
По данным системы СПАРК, ООО «Институт комплексного развития» было зарегистрировано 8 апреля 2024 года в Москве с уставным капиталом 10 000 рублей, относится к категории микропредприятий, единственным владельцем и генеральным директором указан Андрей Гриценко.
В качестве сфер деятельности компании указано строительство, подготовка строительной площадки, снос знаний, подготовка строительных проектов и оптовая торговля.