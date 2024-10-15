Как разбирают самолет в поле под Новосибирском — фото с места жесткой посадки

После посадки пилотов, управлявших судном, отстранили от полетов. Один из них в итоге согласился на переобучение и продолжил работать в этой же компании, а второй нашел работу пилотом во Вьетнаме — до этого ему приходилось подрабатывать грузчиком и таксистом.