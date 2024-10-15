Как разбирают самолет в поле под Новосибирском — фото с места жесткой посадки

Posted 15 октября, 08:56
Published 15 октября, 08:56
Modified 15 октября, 08:58
Updated 15 октября, 08:58
Airbus А320 сел в поле недалеко от села Убинка год назад 12 сентября. Судно остается там по сей день. Недавно рабочие начали разбирать его по деталям. Предполагается, что часть из них будут использованы в будущем.
В компании «Уральские авиалинии» рассказали, что уже успели разобрать некоторые элементы пассажирского салона и кабину пилотов. Вместе с тем демонтировано радиооборудование, гидравлическая система, двигатели и другие детали.
Кроме того, стало известно, что Airbus А320 исключили из реестра эксплуатантов Росавиации. Сертификат летной годности аннулирован.
Напомним, после аварийной посадки в поле началось расследование причин инцидента. Первое, которое было готово уже через два месяца, аннулировали. Окончательный итог объявили только весной 2024 года. Виновными назвали членов экипажа, также причинами, по версии комиссии, стали нарушения в системе безопасности.
После посадки пилотов, управлявших судном, отстранили от полетов. Один из них в итоге согласился на переобучение и продолжил работать в этой же компании, а второй нашел работу пилотом во Вьетнаме — до этого ему приходилось подрабатывать грузчиком и таксистом.