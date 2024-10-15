atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 08:56

Published 15 октября, 08:56

Modified 15 октября, 08:58

Updated 15 октября, 08:58

Разбор самолета

Как разбирают самолет в поле под Новосибирском — фото с места жесткой посадки

15 октября 2024, 08:56
Фото: telegram-канал «Уральских авиалиний»
Разбор самолета
В пшеничном поле под Новосибирском продолжается демонтаж самолета, которые сел там больше года назад. Кадры разбора судна опубликовала авиакомпания.

Airbus А320 сел в поле недалеко от села Убинка год назад 12 сентября. Судно остается там по сей день. Недавно рабочие начали разбирать его по деталям. Предполагается, что часть из них будут использованы в будущем.

В компании «Уральские авиалинии» рассказали, что уже успели разобрать некоторые элементы пассажирского салона и кабину пилотов. Вместе с тем демонтировано радиооборудование, гидравлическая система, двигатели и другие детали.

Кроме того, стало известно, что Airbus А320 исключили из реестра эксплуатантов Росавиации. Сертификат летной годности аннулирован.

Процесс разборкиПроцесс разборки
Процесс разборкиПроцесс разборки
Процесс разборкиПроцесс разборки
Процесс разборкиПроцесс разборки
Процесс разборки. Фото: telegram-канал «Уральских авиалиний»

Напомним, после аварийной посадки в поле началось расследование причин инцидента. Первое, которое было готово уже через два месяца, аннулировали. Окончательный итог объявили только весной 2024 года. Виновными назвали членов экипажа, также причинами, по версии комиссии, стали нарушения в системе безопасности.

После посадки пилотов, управлявших судном, отстранили от полетов. Один из них в итоге согласился на переобучение и продолжил работать в этой же компании, а второй нашел работу пилотом во Вьетнаме — до этого ему приходилось подрабатывать грузчиком и таксистом.

Аварийная посадка самолета в поле под Новосибирском: хронология событий
Узнать подробнее
Читайте также:
Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить из-за самолета, севшего на полеСамолет «Уральских авиалиний» из Хабаровска застрял в НовосибирскеВ Росавиации назвали причины посадки самолета на поле в Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Авария#Демонтаж#Самолёт#Уральские авиалинии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика