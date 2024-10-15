На Полину Гагарину придется раскошелится: концерт певицы стоит баснословных денег

Самые доступные места на выступление стоят 2 тысячи рублей, а самые дорогие билеты в VIP-ложу обойдутся поклонникам звезды в сумму от 12 до 15 тысяч рублей. Основная часть некупленных билетов осталась в партер, где цена составляет 6 тысяч рублей. В продаже на этот момент остается 323 билета на эти места.