На Полину Гагарину придется раскошелится: концерт певицы стоит баснословных денег

Posted 15 октября, 01:30
Published 15 октября, 01:30
Modified 15 октября, 01:32
Updated 15 октября, 01:32
Самые доступные места на выступление стоят 2 тысячи рублей, а самые дорогие билеты в VIP-ложу обойдутся поклонникам звезды в сумму от 12 до 15 тысяч рублей. Основная часть некупленных билетов осталась в партер, где цена составляет 6 тысяч рублей. В продаже на этот момент остается 323 билета на эти места.
Шоу «Навсегда», с которым Полина Гагарина выступит в Новосибирске, обещает стать настоящим музыкальным спектаклем. В программе представлены как новые композиции из предстоящего альбома, так и известные хиты певицы, но в новой аранжировке. Организаторы мероприятия отмечают, что выступление будет сопровождаться уникальными инсталляциями, космическими световыми эффектами и погружающей атмосферой.
При этом на концерты Ларисы Долиной не стремились покупать. Шоу состоялось накануне 14 октября в Доме ученых в Академгородке. Зал был наполовину пустым.