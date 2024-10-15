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Posted 15 октября, 01:30

Published 15 октября, 01:30

Modified 15 октября, 01:32

Updated 15 октября, 01:32

Полина Гагарина выступит в Новосибирске

На Полину Гагарину придется раскошелится: концерт певицы стоит баснословных денег

15 октября 2024, 01:30
Фото: сайт певицы
Полина Гагарина выступит в Новосибирске

Стоимость билетов на концерт Полины Гагариной в Новосибирске выросла до 15 тысяч

17 октября в Новосибирске состоится концерт певицы Полины Гагариной, который пройдет в «Сибирь-Арене». Стоимость билетов на шоу немного удивила фанатов.

Самые доступные места на выступление стоят 2 тысячи рублей, а самые дорогие билеты в VIP-ложу обойдутся поклонникам звезды в сумму от 12 до 15 тысяч рублей. Основная часть некупленных билетов осталась в партер, где цена составляет 6 тысяч рублей. В продаже на этот момент остается 323 билета на эти места.

Схема залаСхема зала
Схема зала. Фото: Яндекс.Афиша

Шоу «Навсегда», с которым Полина Гагарина выступит в Новосибирске, обещает стать настоящим музыкальным спектаклем. В программе представлены как новые композиции из предстоящего альбома, так и известные хиты певицы, но в новой аранжировке. Организаторы мероприятия отмечают, что выступление будет сопровождаться уникальными инсталляциями, космическими световыми эффектами и погружающей атмосферой.

При этом на концерты Ларисы Долиной не стремились покупать. Шоу состоялось накануне 14 октября в Доме ученых в Академгородке. Зал был наполовину пустым.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Билеты#Шоу#Концерт#Музыка
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