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Posted 15 октября, 06:00

Published 15 октября, 06:00

Modified 15 октября, 06:02

Updated 15 октября, 06:02

Рабочие давно не появлялись на объекте

Назван срок завершения ремонта трамвайных путей на улице Мира в Новосибирске

15 октября 2024, 06:00
Фото: Сергей Лапушкин
Рабочие давно не появлялись на объекте
По словам местных жителей, работы были полностью остановлены несколько недель назад.

На текущий момент подрядчик комплексной реконструкции улицы Мира в Кировском районе Новосибирска, компания «Перлит-Строй», уложила 3240 метров новых трамвайных путей из общей длины участка 3630 метров. Предполагается, что работы по укладке рельсов будут завершены к 20 октября и будет восстановлено движение трамваев маршрутов № 10 и 15.

Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете во вторник, 15 октября, заявил начальник управления автодорог Новосибирска Валерий Жарков. Реконструкция проезжей части, по словам Жаркова, полностью будет завершена в 2025 году.

Ранее мэр Максим Кудрявцев обещал что движение трамваев будет восстановлено к началу учебного года.

«Всю улицу Мира перекопали, чтобы поменять там трамвайные пути, но последние 3 недели работы просто стоят на стопе. Работников нет, оборудования тоже», — констатировал 12 октября местный житель Сергей Лапушкин.

Комплексный ремонт улицы Мира — один из самых масштабных новосибирских дорожных проектов в 2024 году. Общая сметная стоимость ремонта превышает 500 млн рублей.

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