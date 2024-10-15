Назван срок завершения ремонта трамвайных путей на улице Мира в Новосибирске

Posted 15 октября, 06:00
Published 15 октября, 06:00
Modified 15 октября, 06:02
Updated 15 октября, 06:02
На текущий момент подрядчик комплексной реконструкции улицы Мира в Кировском районе Новосибирска, компания «Перлит-Строй», уложила 3240 метров новых трамвайных путей из общей длины участка 3630 метров. Предполагается, что работы по укладке рельсов будут завершены к 20 октября и будет восстановлено движение трамваев маршрутов № 10 и 15.
Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете во вторник, 15 октября, заявил начальник управления автодорог Новосибирска Валерий Жарков. Реконструкция проезжей части, по словам Жаркова, полностью будет завершена в 2025 году.
Ранее мэр Максим Кудрявцев обещал что движение трамваев будет восстановлено к началу учебного года.
«Всю улицу Мира перекопали, чтобы поменять там трамвайные пути, но последние 3 недели работы просто стоят на стопе. Работников нет, оборудования тоже», — констатировал 12 октября местный житель Сергей Лапушкин.
Комплексный ремонт улицы Мира — один из самых масштабных новосибирских дорожных проектов в 2024 году. Общая сметная стоимость ремонта превышает 500 млн рублей.