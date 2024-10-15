Назван срок завершения ремонта трамвайных путей на улице Мира в Новосибирске

На текущий момент подрядчик комплексной реконструкции улицы Мира в Кировском районе Новосибирска, компания «Перлит-Строй», уложила 3240 метров новых трамвайных путей из общей длины участка 3630 метров. Предполагается, что работы по укладке рельсов будут завершены к 20 октября и будет восстановлено движение трамваев маршрутов № 10 и 15.