Названа готовность Октябрьского и Димитровского мостов — успеют ли завершить в срок

Posted 15 октября, 06:15
Published 15 октября, 06:15
Modified 15 октября, 06:17
Updated 15 октября, 06:17
Строительная готовность Октябрьского моста составляет 70%, Димитровского — 14%, сообщил во вторник, 15 октября начальник городского управления автомобильных дорог Валерий Жарков. Мэр Максим Кудрявцев эти данные оставил без комментария.
Между тем, глава муниципалитета неделю назад заявил, что автомобильное движение без помех по обеим мостам должно быть открыто до конца 2024 года и возложил персональную ответственность за соблюдение этого срока на своего первого заместителя Олега Клемешова.
Однако темпы работ по-прежнему остаются недостаточными, горожане рассказывают, что не видят рабочих на объектах целыми днями.
Сегодня стало известно, что одна полоса на Димитровском мосту вновь будет закрыта для движения из-за укладки асфальта.