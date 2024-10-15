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Posted 15 октября, 06:15

Published 15 октября, 06:15

Modified 15 октября, 06:17

Updated 15 октября, 06:17

Полностью реконструкция Димитровского моста должна быть завершена в 2025 году

Названа готовность Октябрьского и Димитровского мостов — успеют ли завершить в срок

15 октября 2024, 06:15
Фото: atas.info
Полностью реконструкция Димитровского моста должна быть завершена в 2025 году

Строительная готовность Димитровского моста в Новосибирске — 14%

Степень завершения реконструкции мостовых переправ озвучили в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска.

Строительная готовность Октябрьского моста составляет 70%, Димитровского — 14%, сообщил во вторник, 15 октября начальник городского управления автомобильных дорог Валерий Жарков. Мэр Максим Кудрявцев эти данные оставил без комментария.

Между тем, глава муниципалитета неделю назад заявил, что автомобильное движение без помех по обеим мостам должно быть открыто до конца 2024 года и возложил персональную ответственность за соблюдение этого срока на своего первого заместителя Олега Клемешова.

Однако темпы работ по-прежнему остаются недостаточными, горожане рассказывают, что не видят рабочих на объектах целыми днями.

Видео: Алексей Мазур. Так выглядит Димитровский мост в разгар рабочего дня

Сегодня стало известно, что одна полоса на Димитровском мосту вновь будет закрыта для движения из-за укладки асфальта.

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