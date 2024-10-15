atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 12:38

Published 15 октября, 12:38

Modified 15 октября, 12:40

Updated 15 октября, 12:40

Трагедия произошла на каменистом склоне горы

НГУ отрицает причастность к организации трагического турпохода на Алтай

15 октября 2024, 12:38
Фото: atas.info
Трагедия произошла на каменистом склоне горы
В новосибирском госуниверситете заявили, что экспедиция, в которой погибла 18-летняя девушка, была организована самостоятельно студентами различных вузов.

Турклуб Новосибирского государственного университета не организовывал поход группы в Улаганский район, который закончился трагедией — под камнепадом погибла 18-летняя студентка НГУ. Как сообщили в вузе, поход был организован по частной инициативе туристов из разных учебных заведений.

Между тем, на странице секции горного туризма НГУ в социальной сети в ВКонтакте до сих пор доступно объявление о наборе туристической группы и перечислены требования к участникам похода.

Для того, чтобы отправиться в поход, не нужно было быть студентом НГУДля того, чтобы отправиться в поход, не нужно было быть студентом НГУ
Для того, чтобы отправиться в поход, не нужно было быть студентом НГУ. Фото: vk.com/mountainnsu

МЧС Республики Алтай продолжает операцию по эвакуации туристов. Группа из Новосибирской области попала под камнепад 14 октября, одна девушка погибла, еще две получили травмы.

Поиски пропавшего новосибирского туриста остановлены в горах Алтая — причина
Узнать подробнее
Читайте также:
В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из НовосибирскаПокоритель Эвереста рассказал об опыте лечения у новосибирских врачейВ Новосибирске 15-летний альпинист погиб, сорвавшись во время строительных работ
#Новосибирск#НГУ#Алтай#Гибель#Турист#Турклуб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика