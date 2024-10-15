НГУ отрицает причастность к организации трагического турпохода на Алтай

Posted 15 октября, 12:38
Published 15 октября, 12:38
Modified 15 октября, 12:40
Updated 15 октября, 12:40
Турклуб Новосибирского государственного университета не организовывал поход группы в Улаганский район, который закончился трагедией — под камнепадом погибла 18-летняя студентка НГУ. Как сообщили в вузе, поход был организован по частной инициативе туристов из разных учебных заведений.
Между тем, на странице секции горного туризма НГУ в социальной сети в ВКонтакте до сих пор доступно объявление о наборе туристической группы и перечислены требования к участникам похода.
МЧС Республики Алтай продолжает операцию по эвакуации туристов. Группа из Новосибирской области попала под камнепад 14 октября, одна девушка погибла, еще две получили травмы.