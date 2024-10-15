Новосибирцы все чаще выступают против трудовых мигрантов

Снижение лояльности можно увидеть и в оценках общей ситуации на рынке труда. Если в прошлом году 36% новосибирцев полагали, что количество трудовых мигрантов адекватно, то в 2024 году таких мнений стало всего 14%. Лишь 2% респондентов считают, что мигрантов на рынке труда может быть больше — год назад этот показатель составлял 4%. При этом работники из таких сфер, как маркетинг, общепит, туризм, добыча сырья и IT, чаще склоняются к мнению, что иностранные специалисты необходимы для восполнения кадрового дефицита.