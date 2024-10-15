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Posted 15 октября, 08:25

Published 15 октября, 08:25

Modified 15 октября, 08:27

Updated 15 октября, 08:27

Новосибирцы оценили занятость трудовых мигрантов

Новосибирцы все чаще выступают против трудовых мигрантов

15 октября 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы оценили занятость трудовых мигрантов
Почти 80% новосибирцев считают, что на рынке труда задействовано слишком много мигрантов, сообщают аналитики.

Аналитики сервиса HeadHunter провели исследование, которое показало, что в Новосибирской области резко снизилась лояльность к трудовым мигрантам. В сентябре 2024 года был проведен опрос среди почти 3 тыс. соискателей, включая жителей региона. Результаты продемонстрировали, что 77% респондентов считают количество иностранных работников слишком большим, и по их мнению, мигрантов должно быть меньше. Для сравнения, в прошлом году такой позиции придерживались лишь 51% опрошенных. В целом по России данный показатель также увеличился, достигнув 80% (по сравнению с 60% в 2023 году).

Наибольшую обеспокоенность миграционной ситуацией выразили респонденты, работающие в сферах транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%). Эти отрасли наиболее остро ощущают конкуренцию за рабочие места со стороны иностранных работников.

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Снижение лояльности можно увидеть и в оценках общей ситуации на рынке труда. Если в прошлом году 36% новосибирцев полагали, что количество трудовых мигрантов адекватно, то в 2024 году таких мнений стало всего 14%. Лишь 2% респондентов считают, что мигрантов на рынке труда может быть больше — год назад этот показатель составлял 4%. При этом работники из таких сфер, как маркетинг, общепит, туризм, добыча сырья и IT, чаще склоняются к мнению, что иностранные специалисты необходимы для восполнения кадрового дефицита.

Причины, по которым работодатели привлекают мигрантов

Опрос также затронул вопрос о том, почему в регионе активно используют труд иностранных рабочих. Больше всего респондентов (70%) считают, что мигранты соглашаются на те условия, которые не устраивают местных работников. 59% полагают, что приезжие получают более низкую оплату за свою работу, а 55% уверены, что мигранты берутся за такие виды деятельности, от которых местные жители отказываются. Немаловажным фактором для 50% опрошенных стало то, что иностранные работники, по их мнению, менее защищены юридически, и их проще нанимать.

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Также 52% респондентов отметили, что мигрантов часто устраивают на работу предприниматели, которые сами когда-то были приезжими или являются ими сейчас.

Роль мигрантов на рынке труда

Большинство новосибирцев (29%) считают, что мигранты должны занимать только неквалифицированные рабочие места — такие, как дворники и грузчики. 25% опрошенных полагают, что иностранные работники могут занимать любые вакансии в условиях дефицита кадров, а 5% считают, что привлекать мигрантов стоит исключительно на высококвалифицированные должности, такие как врачи, ученые или преподаватели. В то же время 34% респондентов выступают категорически против найма иностранных работников, независимо от их квалификации.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Мигранты#Предприниматели#Работодатели#Рынок труда#Трудовые мигранты
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