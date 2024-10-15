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Posted 15 октября, 07:48

Published 15 октября, 07:48

Modified 15 октября, 07:50

Updated 15 октября, 07:50

Новосибирская елка

Об обновлении новогодних украшений и елки рассказали в мэрии Новосибирска

15 октября 2024, 07:48
Фото: atas.info
Новосибирская елка
Новогодняя елка и игрушки в Новосибирске не обновлялись несколько лет. В мэрии города рассказали atas.info, будут ли покупать новые украшения в 2024 году.

Новую елку и шары Новосибирск закупил в 2020 году. На эти цели потратили почти 5 млн рублей. Высота нынешнего праздничного дерева составляет 21 метр, ее украшают 1 858 игрушек — шаров, снежинок и фонариков.

В этом году новосибирцы не увидят обновлений. В мэрии решили пока не покупать другие игрушки и украшения.

«Для установки и декорирования главной городской елки, а также территорий новогодних пространств планируется использовать уже имеющееся оборудование. Финансирование на приобретение новых праздничных украшений не предусмотрено», — сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Atas.Info.

Напомним, что в 2022 году в городе появились и другие декоративные элементы — арки в виде снежинок, гигантский олень в Первомайском сквере, а также другие световые элементы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Праздник#Новый год#Елка#Финансирование#Игрушки
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