Об обновлении новогодних украшений и елки рассказали в мэрии Новосибирска

Posted 15 октября, 07:48
Published 15 октября, 07:48
Modified 15 октября, 07:50
Updated 15 октября, 07:50
Новую елку и шары Новосибирск закупил в 2020 году. На эти цели потратили почти 5 млн рублей. Высота нынешнего праздничного дерева составляет 21 метр, ее украшают 1 858 игрушек — шаров, снежинок и фонариков.
В этом году новосибирцы не увидят обновлений. В мэрии решили пока не покупать другие игрушки и украшения.
«Для установки и декорирования главной городской елки, а также территорий новогодних пространств планируется использовать уже имеющееся оборудование. Финансирование на приобретение новых праздничных украшений не предусмотрено», — сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Atas.Info.
Напомним, что в 2022 году в городе появились и другие декоративные элементы — арки в виде снежинок, гигантский олень в Первомайском сквере, а также другие световые элементы.