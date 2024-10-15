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Posted 15 октября, 00:37

Published 15 октября, 00:37

Modified 15 октября, 03:08

Updated 15 октября, 03:08

Новосибирцы стали чаще болеть пневмонией

Первые симптомы «немой» пневмонии: что важно знать при болезни

15 октября 2024, 00:37
Фото: 1MI
Новосибирцы стали чаще болеть пневмонией

Новосибирский врач рассказал о симптомах «немой» пневмонии

С началом осеннего сезона в Новосибирской области возросло число случаев «немой» пневмонии. В некоторых школах уже введен карантин. Не все пневмонии протекают с классическими симптомами, что делает их особенно опасными. Специалист рассказал, как выявить у себя эту болезнь.

О первых признаках этой опасной формы заболевания рассказала врач-пульмонолог Екатерина Литасова. По ее словам, «немая» пневмония проявляется нестандартно. У некоторых пациентов может быть только высокая температура от 38 до 40 градусов, но без кашля, а у других — лишь кашель с одышкой без выраженной слабости или интоксикации». Это затрудняет диагностику на ранних стадиях, а болезнь может развиваться скрыто.

Какие симптомы требуют внимания?

Литасова подчеркивает важность наблюдения за своим состоянием в течение простудного сезона. Если температура держится несколько дней и плохо поддается снижению, или если появляется одышка даже при минимальной физической нагрузке, это должно насторожить. Такие проявления могут быть сигналами «немой» пневмонии, даже если нет сильного кашля или других привычных симптомов.

«Привычная нам пневмония проявляется высокой температурой, кашлем, одышкой и слабостью. Но в последнее время к нам стали чаще обращаться пациенты со стертой клинической картиной. У кого-то из заболевших пневмонией может присутствовать только повышение температуры от 38 до 40 градусов без кашля. Либо может быть только кашель с одышкой — без выраженных симптомов интоксикации», — говорит врач в разговоре с VN.ru.
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Почему «немая» пневмония опасна?

Основная сложность этой формы пневмонии заключается в том, что её тяжело обнаружить при обычных обследованиях. Врачи могут не услышать характерные хрипы, а на рентгене иногда не видно признаков воспаления. Это делает болезнь «невидимой», что может приводить к позднему обращению за медицинской помощью.

Тем не менее, подтверждение диагноза пневмонии возможно с помощью лабораторных анализов или компьютерной томографии (КТ), которые позволяют выявить воспалительные процессы в лёгких даже при отсутствии ярко выраженных симптомов.

Как защититься от немой пневмонии?

Одним из методов профилактики пневмонии остаётся вакцинация от пневмококка, которая, по данным врачей, показала высокую эффективность. Вакцинация проводится по плану, начиная с хорошего самочувствия, с повторной прививкой через год и ещё раз через пять лет. Роспотребнадзор также напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности в сезон ОРВИ и гриппа: избегать больших скоплений людей, тщательно мыть руки и носить маски в общественных местах.

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«Основной путь передачи — воздушно-капельный: люди заражают других при чихании, кашле и разговоре», — говорит эксперт.

Кроме того, важно не пренебрегать лечением обычных простудных заболеваний. Очень часто пневмония возникает как осложнение после гриппа или ОРВИ, особенно если эти заболевания не были должным образом вылечены.

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#Алина Гурицкая#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Вакцинация#Здоровье#Карантин#Лечение#Пневмония
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