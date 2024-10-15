Первые симптомы «немой» пневмонии: что важно знать при болезни

О первых признаках этой опасной формы заболевания рассказала врач-пульмонолог Екатерина Литасова. По ее словам, «немая» пневмония проявляется нестандартно. У некоторых пациентов может быть только высокая температура от 38 до 40 градусов, но без кашля, а у других — лишь кашель с одышкой без выраженной слабости или интоксикации». Это затрудняет диагностику на ранних стадиях, а болезнь может развиваться скрыто.