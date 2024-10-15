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Posted 15 октября, 03:23

Published 15 октября, 03:23

Modified 15 октября, 05:13

Updated 15 октября, 05:13

Пожар произошел утром 15 октября

Подробности пожара в новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» раскрыли в МЧС

15 октября 2024, 03:23
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
Пожар произошел утром 15 октября
Пожарным удалось предотвратить распространение огня в ТРЦ «Сан-Сити» на площади Карла Маркса. После тушения специалисты поняли, что могло стать причиной возгорания, сообшают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание в ТРЦ «Сан-Сити» произошло рано утром 15 октября. Над зданием поднялся огромный столб дыма, а сотрудники центра начали быстро эвакуироваться. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 07:53.

По приезде пожарные выяснили, что горение происходит в одном из ресторанов на верхнем этаже. Пламя распространилось на кровлю здания. Установлено, что начал гореть жир, который остался на вентиляционной вытяжке.

Пожар удалось ликвидировать в 08:31. Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались все, кто находился внутри, сработала система пожаротушения.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Дым#Ресторан#Эвакуация#Вентиляция
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