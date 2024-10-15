Подробности пожара в новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» раскрыли в МЧС

Posted 15 октября, 03:23
Published 15 октября, 03:23
Modified 15 октября, 05:13
Updated 15 октября, 05:13
Возгорание в ТРЦ «Сан-Сити» произошло рано утром 15 октября. Над зданием поднялся огромный столб дыма, а сотрудники центра начали быстро эвакуироваться. Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС в 07:53.
По приезде пожарные выяснили, что горение происходит в одном из ресторанов на верхнем этаже. Пламя распространилось на кровлю здания. Установлено, что начал гореть жир, который остался на вентиляционной вытяжке.
Пожар удалось ликвидировать в 08:31. Информация о пострадавших пока не поступала. По предварительным данным, из здания самостоятельно эвакуировались все, кто находился внутри, сработала система пожаротушения.