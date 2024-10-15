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Posted 15 октября, 00:36

Published 15 октября, 00:36

Modified 15 октября, 00:36

Updated 15 октября, 00:36

Взрывы пугают жителей Октябрьского района

Подростки снова устроили взрывы в Новосибирске

15 октября 2024, 00:36
Фото: 1MI
Взрывы пугают жителей Октябрьского района
14 октября в частном секторе Октябрьского района Новосибирска четверо подростков устроили несколько мощных взрывов, что вызвало панику среди местных жителей

По словам одной из местных жительниц, взрывы были настолько сильными, что в домах дребезжали окна и сотрясались стены. После одного из взрывов подростки выкрикивали фразу «Аллаху Акбар», сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Новосибирск».

Жители немедленно вызвали полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и начали проверку. Сейчас правоохранители устанавливают личности подростков и выясняют все обстоятельства инцидента.

Всего несколькими днями ранее, 11 октября, в Плющихинском жилмассиве произошел похожий инцидент, где группа подростков, как утверждают местные жители, также запускала пиротехнику возле жилых домов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль этот случай.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Полиция#Подростки#Шум#Взрывы#Пиротехника
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