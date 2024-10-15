Подростки снова устроили взрывы в Новосибирске

Posted 15 октября, 00:36
Published 15 октября, 00:36
Modified 15 октября, 00:36
Updated 15 октября, 00:36
По словам одной из местных жительниц, взрывы были настолько сильными, что в домах дребезжали окна и сотрясались стены. После одного из взрывов подростки выкрикивали фразу «Аллаху Акбар», сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Новосибирск».
Жители немедленно вызвали полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и начали проверку. Сейчас правоохранители устанавливают личности подростков и выясняют все обстоятельства инцидента.
Всего несколькими днями ранее, 11 октября, в Плющихинском жилмассиве произошел похожий инцидент, где группа подростков, как утверждают местные жители, также запускала пиротехнику возле жилых домов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль этот случай.