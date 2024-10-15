Подростки снова устроили взрывы в Новосибирске

По словам одной из местных жительниц, взрывы были настолько сильными, что в домах дребезжали окна и сотрясались стены. После одного из взрывов подростки выкрикивали фразу «Аллаху Акбар», сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Новосибирск».