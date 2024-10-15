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Posted 15 октября, 09:07

Published 15 октября, 09:07

Modified 15 октября, 09:09

Updated 15 октября, 09:09

Поезд Победы приехал в Новосибирск

Поезд Победы в Новосибирске: что показывают в передвижном музее

15 октября 2024, 09:07
Фото: Правительство Новосибирской области
Поезд Победы приехал в Новосибирск
В Новосибирскую область прибыл передвижной музей «Поезд Победы», который 15 октября начал свою трехдневную работу

Этот уникальный проект привлек внимание тысяч жителей региона, которые смогут посетить иммерсивную выставку, посвящённую подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что за три дня экспозицию посетят более трех тысяч человек. В церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.

Она отметила, что сохранение исторической правды о войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения — приоритетные направления работы Правительства Новосибирской области.

«Экспозиция уникальная, „Поезд Победы“ является единственным в мире иммерсивным музеем, и это не только сплав традиций и технологий — это, прежде всего, музей эмоций. Любой человек, приходящий сюда испытывает эмоции как ретроспективного плана, погружаясь в эпоху, так и личные. Интересно отметить, что в поезде есть герои, которые встречаются совсем молодыми и маленькими в начале поезда, а затем мы встречаем их уже повзрослевшими, искалеченными событиями войны. Наверное именно поэтому „Поезд Победы“ — это непарадная история целой эпохи, которая выражена в мгновениях, жестах, воссозданных событиях», — подчеркнула замгубернатора.
Выставка открылась 15 октябряВыставка открылась 15 октября
Выставка открылась 15 октябряВыставка открылась 15 октября
Выставка открылась 15 октября. Фото: Правительство Новосибирской области

Выставка состоит из десяти вагонов, каждый из которых представляет разные моменты военной эпохи. Посетители смогут увидеть, как начиналась война, её разрушительные последствия, а также сражения на фронте и работу медицинских поездов. Один из наиболее эмоциональных моментов — вагон, посвящённый концлагерям и освобождению узников. Завершается выставка вагоном, где солдаты возвращаются домой в День Победы.

Дополняет экспозицию аудиогид, озвученный заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой, которая передала голос героини Лидии — 19-летней машинистки военного поезда.

Поезд уедет 17 октябряПоезд уедет 17 октября
Поезд уедет 17 октябряПоезд уедет 17 октября
Поезд уедет 17 октября. Фото: Правительство Новосибирской области

Проект также включает новые элементы, которые были добавлены в прошлом году. Один из вагонов посвящен правосудию и преступлениям против человечества во время Второй мировой войны. Здесь посетители смогут увидеть реконструкцию залов Нюрнбергского процесса и биолабораторий, где японские военные проводили эксперименты над людьми.

Поезд Победы в Новосибирске: как посетить и сколько стоит в 2024 году
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#История#Музей#Выставка#Великая Отечественная война#Поезд Победы
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