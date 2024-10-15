Поезд Победы в Новосибирске: что показывают в передвижном музее

Posted 15 октября, 09:07
Published 15 октября, 09:07
Modified 15 октября, 09:09
Updated 15 октября, 09:09
Этот уникальный проект привлек внимание тысяч жителей региона, которые смогут посетить иммерсивную выставку, посвящённую подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ожидается, что за три дня экспозицию посетят более трех тысяч человек. В церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.
Она отметила, что сохранение исторической правды о войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения — приоритетные направления работы Правительства Новосибирской области.
«Экспозиция уникальная, „Поезд Победы“ является единственным в мире иммерсивным музеем, и это не только сплав традиций и технологий — это, прежде всего, музей эмоций. Любой человек, приходящий сюда испытывает эмоции как ретроспективного плана, погружаясь в эпоху, так и личные. Интересно отметить, что в поезде есть герои, которые встречаются совсем молодыми и маленькими в начале поезда, а затем мы встречаем их уже повзрослевшими, искалеченными событиями войны. Наверное именно поэтому „Поезд Победы“ — это непарадная история целой эпохи, которая выражена в мгновениях, жестах, воссозданных событиях», — подчеркнула замгубернатора.
Выставка состоит из десяти вагонов, каждый из которых представляет разные моменты военной эпохи. Посетители смогут увидеть, как начиналась война, её разрушительные последствия, а также сражения на фронте и работу медицинских поездов. Один из наиболее эмоциональных моментов — вагон, посвящённый концлагерям и освобождению узников. Завершается выставка вагоном, где солдаты возвращаются домой в День Победы.
Дополняет экспозицию аудиогид, озвученный заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой, которая передала голос героини Лидии — 19-летней машинистки военного поезда.
Проект также включает новые элементы, которые были добавлены в прошлом году. Один из вагонов посвящен правосудию и преступлениям против человечества во время Второй мировой войны. Здесь посетители смогут увидеть реконструкцию залов Нюрнбергского процесса и биолабораторий, где японские военные проводили эксперименты над людьми.