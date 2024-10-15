Поезд Победы в Новосибирске: что показывают в передвижном музее

Выставка состоит из десяти вагонов, каждый из которых представляет разные моменты военной эпохи. Посетители смогут увидеть, как начиналась война, её разрушительные последствия, а также сражения на фронте и работу медицинских поездов. Один из наиболее эмоциональных моментов — вагон, посвящённый концлагерям и освобождению узников. Завершается выставка вагоном, где солдаты возвращаются домой в День Победы.