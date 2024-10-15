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Posted 15 октября, 06:20

Published 15 октября, 06:20

Modified 15 октября, 06:45

Updated 15 октября, 06:45

Торговый комплекс на площади Маркса

Пожар в ТРЦ «Сан-Сити»: новые подробности

15 октября 2024, 06:20
Фото: Алена Рогонова. atas.info
Торговый комплекс на площади Маркса

В новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» администрация рассказала о пожаре в ресторане

Утром 15 октября в Новосибирске произошла эвакуация посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Сан-Сити». В администрации комплекса рассказали, что случилось.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 07:53. На место прибыли несколько пожарных расчетов, и уже через несколько минут спасатели начали борьбу с огнем. В итоге удалось предотвратить распространение пламени, а в 08:31 пожар был ликвидирован. Очаг возгорания находился в одном из ресторанов на верхнем этаже ТЦ. Специалисты установили, что причиной пожара стал загоревшийся жир, скопившийся на вентиляционной вытяжке.

Посетители «Сан-Сити», а также сотрудники бизнес-центра, находящегося в том же здании, были оперативно эвакуированы. Благодаря работе пожарной сигнализации и действиям сотрудников центра, удалось избежать жертв и пострадавших. Все люди, находившиеся в здании, покинули его самостоятельно. Редакция Atas.Info связалась с центром управления ТЦ.

«Прошла эвакуация, сигнализация сработала. Комплекс продолжает работать в штатном режиме», — сообщили в администрации.

Подробности инцидента продолжают выясняться.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эвакуация#Вентиляция#ТРЦ
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