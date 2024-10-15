Пожар в ТРЦ «Сан-Сити»: новые подробности

Posted 15 октября, 06:20
Published 15 октября, 06:20
Modified 15 октября, 06:45
Updated 15 октября, 06:45
По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 07:53. На место прибыли несколько пожарных расчетов, и уже через несколько минут спасатели начали борьбу с огнем. В итоге удалось предотвратить распространение пламени, а в 08:31 пожар был ликвидирован. Очаг возгорания находился в одном из ресторанов на верхнем этаже ТЦ. Специалисты установили, что причиной пожара стал загоревшийся жир, скопившийся на вентиляционной вытяжке.
Посетители «Сан-Сити», а также сотрудники бизнес-центра, находящегося в том же здании, были оперативно эвакуированы. Благодаря работе пожарной сигнализации и действиям сотрудников центра, удалось избежать жертв и пострадавших. Все люди, находившиеся в здании, покинули его самостоятельно. Редакция Atas.Info связалась с центром управления ТЦ.
«Прошла эвакуация, сигнализация сработала. Комплекс продолжает работать в штатном режиме», — сообщили в администрации.
Подробности инцидента продолжают выясняться.