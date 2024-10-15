Пожар в ТРЦ «Сан-Сити»: новые подробности

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 07:53. На место прибыли несколько пожарных расчетов, и уже через несколько минут спасатели начали борьбу с огнем. В итоге удалось предотвратить распространение пламени, а в 08:31 пожар был ликвидирован. Очаг возгорания находился в одном из ресторанов на верхнем этаже ТЦ. Специалисты установили, что причиной пожара стал загоревшийся жир, скопившийся на вентиляционной вытяжке.