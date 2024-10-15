Праздник 15 октября: Киприан и Устинья — что нельзя делать, а что необходимо

Posted 14 октября, 21:10
Published 14 октября, 21:10
Modified 14 октября, 21:10
Updated 14 октября, 21:10
Киприан родился в Антиохии, был языческим жрецом и магом. С детства он изучал оккультные науки, вплоть до общения с князем тьмы. Иустина же, также из Антиохии, отличалась благочестием и стойкостью веры. Однажды молодой человек Аглаид, очарованный красотой Иустины, попытался добиться её через магические чары, но девушка отвергла его и разрушила колдовство молитвой. Это привело Киприана к осознанию силы христианства. Позже он принял крещение, отказался от тьмы и стал епископом, обратив многих язычников к христианской вере.
Во время гонений на христиан они оба были схвачены, подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их подвиг стал символом стойкости перед лицом зла и победы света над тьмой.
Этот день в народном календаре всегда был важен как время борьбы с нечистой силой. Существовали различные приметы, которые предупреждали о том, чего нельзя делать:
15 октября также знаменуется различными приметами о погоде:
Таким образом, 15 октября — это не просто церковный праздник, но и время, когда следует уделить внимание духовному очищению, защите дома и семьи. Соблюдение народных обычаев и традиций принесет удачу и оградит от невзгод.