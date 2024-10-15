Праздник 15 октября: Киприан и Устинья — что нельзя делать, а что необходимо

Киприан родился в Антиохии, был языческим жрецом и магом. С детства он изучал оккультные науки, вплоть до общения с князем тьмы. Иустина же, также из Антиохии, отличалась благочестием и стойкостью веры. Однажды молодой человек Аглаид, очарованный красотой Иустины, попытался добиться её через магические чары, но девушка отвергла его и разрушила колдовство молитвой. Это привело Киприана к осознанию силы христианства. Позже он принял крещение, отказался от тьмы и стал епископом, обратив многих язычников к христианской вере.