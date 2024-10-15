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Posted 14 октября, 21:10

Published 14 октября, 21:10

Modified 14 октября, 21:10

Updated 14 октября, 21:10

День Киприана и Устиньи

Праздник 15 октября: Киприан и Устинья — что нельзя делать, а что необходимо

14 октября 2024, 21:10
Фото: икона
День Киприана и Устиньи

Новосибирцам напомнили о запретах на Денб Киприана и Устиньи 15 октября

15 октября православные христиане чтут память святых мучеников — Киприана и Иустины (Устиньи). Их жизнь и духовные подвиги олицетворяют борьбу с язычеством, тьмой и магией, что сделало их святыми заступниками от злых сил. Этот день в народе испокон веков считался временем очищения от нечисти.

История Киприана и Иустины

Киприан родился в Антиохии, был языческим жрецом и магом. С детства он изучал оккультные науки, вплоть до общения с князем тьмы. Иустина же, также из Антиохии, отличалась благочестием и стойкостью веры. Однажды молодой человек Аглаид, очарованный красотой Иустины, попытался добиться её через магические чары, но девушка отвергла его и разрушила колдовство молитвой. Это привело Киприана к осознанию силы христианства. Позже он принял крещение, отказался от тьмы и стал епископом, обратив многих язычников к христианской вере.

Во время гонений на христиан они оба были схвачены, подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их подвиг стал символом стойкости перед лицом зла и победы света над тьмой.

Фото: икона

Народные приметы на 15 октября

Этот день в народном календаре всегда был важен как время борьбы с нечистой силой. Существовали различные приметы, которые предупреждали о том, чего нельзя делать:

  • Не носите яркую одежду и украшения. Это привлекает зависть и дурной глаз. В народе считалось, что яркость одежды делает человека уязвимым перед колдунами.
  • Не заключайте сделки и не беритесь за важные дела. Быстрые и необдуманные решения могут привести к ошибкам.
  • Не выходите из дома с крупными суммами денег — есть риск их потерять или потратить на что-то ненужное.
  • Не принимайте подарки от незнакомцев. Считалось, что через подарки можно передать беды или болезни.
  • Не ругайте детей. В этот день верили, что дети становятся особенно уязвимы для злого глаза.
Фото: икона

Что можно и нужно делать

  • Молитесь о защите от болезней и нечистой силы. День Киприана и Иустины — время для просьб о здравии и духовной защите.
  • Сбрызните углы дома святой водой для очищения пространства и избавления от злых духов.
  • Накройте семейный стол. Угощения и совместные трапезы привлекут удачу, особенно в финансовых делах.
  • Занимайтесь хозяйством. Заготовки на зиму и уборка считаются благоприятными занятиями в этот день.

Погода и приметы

15 октября также знаменуется различными приметами о погоде:

  • Иней на деревьях — к скорым солнечным дням.
  • Ветер с севера — к заморозкам.
  • Сильный дождь и ветер — к суровой зиме.

Таким образом, 15 октября — это не просто церковный праздник, но и время, когда следует уделить внимание духовному очищению, защите дома и семьи. Соблюдение народных обычаев и традиций принесет удачу и оградит от невзгод.

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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Россия#Праздник#История#Традиции#Приметы
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