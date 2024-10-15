Пятиклассник сломал ребро после стычки со сверстником в Новосибирске

По словам очевидцев, после завершения занятий два пятиклассника начали выяснять отношения здания школы № 220 на улице Владимира Заровного в микрорайоне «Европейский берег». Один из школьников бросил на землю своего оппонента с помощью борцовского приема, а затем якобы ударил его локтем в область ребер. Как сообщают свидетели, ребенка увезли на карете скорой помощи, у него сломано, как минимум, одно ребро.