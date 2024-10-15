Пятиклассник сломал ребро после стычки со сверстником в Новосибирске

Posted 15 октября, 07:34
Published 15 октября, 07:34
Modified 15 октября, 07:36
Updated 15 октября, 07:36
По словам очевидцев, после завершения занятий два пятиклассника начали выяснять отношения здания школы № 220 на улице Владимира Заровного в микрорайоне «Европейский берег». Один из школьников бросил на землю своего оппонента с помощью борцовского приема, а затем якобы ударил его локтем в область ребер. Как сообщают свидетели, ребенка увезли на карете скорой помощи, у него сломано, как минимум, одно ребро.
В приемной директора школы № 220 корреспонденту Atas.Info сообщили, что руководитель занят и не может разговаривать, однако сам факт стычки подтвердили.
«Это вообще было все вчера, и никой драки, это вранье, дети играли. Никаких переломов нет, я не знаю, кто распространяет это. Да, скорая приезжала, но у ребенка просто ушиб, он пока остается дома», — эмоционально заявила собеседница редакции, отказавшаяся представиться.
В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что на основании информации из соцсетей начата доследственная проверка.
На этом фоне комментаторы в соцсетях вспоминают свое детство, когда подраться после школы было обычным явлением, а после пойти играть на стройку, прыгать с гаражей или забираться на высокие деревья.
«Да ладно… Вселенская трагедия! Школьнику нос разбили! В нашем детстве тогда в каждом дворе должна была бы скорая дежурить! И не одна! Пачками бы загружали каждый день! Как мы выжили?», — пишет пользователь ВКонтакте с ником Одна Такая.
«Сломанные носы, сотрясения, разбитые колени, локти, пальцы, костяшки, и при таких травмах мы боялись идти домой, потому что еще и ремнем получишь от родителей Спасибо детство, я люблю тебя и вспоминаю с теплотой в душе», — делится эмоциями Алексей Новосибирский.