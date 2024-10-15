atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 07:34

Published 15 октября, 07:34

Modified 15 октября, 07:36

Updated 15 октября, 07:36

Первую помощь школьнику оказали очевидцы

Пятиклассник сломал ребро после стычки со сверстником в Новосибирске

15 октября 2024, 07:34
Фото: АСТ-54
Первую помощь школьнику оказали очевидцы
Инцидент произошел после уроков в школе № 220, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, после завершения занятий два пятиклассника начали выяснять отношения здания школы № 220 на улице Владимира Заровного в микрорайоне «Европейский берег». Один из школьников бросил на землю своего оппонента с помощью борцовского приема, а затем якобы ударил его локтем в область ребер. Как сообщают свидетели, ребенка увезли на карете скорой помощи, у него сломано, как минимум, одно ребро.

В приемной директора школы № 220 корреспонденту Atas.Info сообщили, что руководитель занят и не может разговаривать, однако сам факт стычки подтвердили.

«Это вообще было все вчера, и никой драки, это вранье, дети играли. Никаких переломов нет, я не знаю, кто распространяет это. Да, скорая приезжала, но у ребенка просто ушиб, он пока остается дома», — эмоционально заявила собеседница редакции, отказавшаяся представиться.
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
Узнать подробнее

В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что на основании информации из соцсетей начата доследственная проверка.

На этом фоне комментаторы в соцсетях вспоминают свое детство, когда подраться после школы было обычным явлением, а после пойти играть на стройку, прыгать с гаражей или забираться на высокие деревья.

«Да ладно… Вселенская трагедия! Школьнику нос разбили! В нашем детстве тогда в каждом дворе должна была бы скорая дежурить! И не одна! Пачками бы загружали каждый день! Как мы выжили?», — пишет пользователь ВКонтакте с ником Одна Такая.
«Сломанные носы, сотрясения, разбитые колени, локти, пальцы, костяшки, и при таких травмах мы боялись идти домой, потому что еще и ремнем получишь от родителей Спасибо детство, я люблю тебя и вспоминаю с теплотой в душе», — делится эмоциями Алексей Новосибирский.
Бастрыкин снова вмешался в драку между школьниками из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки устроили драку со стрельбой на Зорге — вмешался БастрыкинПодростки устроили массовую драку в торговом центре — бойня попала на видеоПодростки устроили драку посреди улицы — другие школьники снимали на видео
#Новосибирск#Школа#Травма#Драка#Ученики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика