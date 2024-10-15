Самые криминальные районы Новосибирска с 2001 года: статистика преступлений

С 2012 года к Ленинскому району добавился Октябрьский, занявший второе место по числу преступлений. За это время уровень преступности в Октябрьском стал стабильно высоким, что также сохраняется и в 2023 году. Этот район часто фигурирует в полицейских сводках за счет активного роста кибермошенничеств и преступлений, связанных с информационными технологиями.