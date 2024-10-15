Самые криминальные районы Новосибирска с 2001 года: статистика преступлений

Posted 15 октября, 02:29
Published 15 октября, 02:29
Modified 15 октября, 02:31
Updated 15 октября, 02:31
Анализ, охватывающий период с 2000 по 2023 годы, демонстрирует, что Ленинский район неизменно занимает первое место по числу зарегистрированных правонарушений. В начале 2000-х годов основными центрами преступности были Ленинский и Кировский районы. На тот момент Дзержинский район также отметился высоким уровнем преступности, но с 2002 года его показатели значительно снизились.
С 2004 по 2011 год Ленинский и Кировский районы продолжали лидировать по числу преступлений, что связывается с плотностью населения и социально-экономическими факторами. В этот же период Первомайский и Железнодорожный районы сохраняли статус самых безопасных, к ним периодически присоединялся Советский район, сообщает НГС со ссылкой на данные ГУ МВД по Новосибирской области.
С 2012 года к Ленинскому району добавился Октябрьский, занявший второе место по числу преступлений. За это время уровень преступности в Октябрьском стал стабильно высоким, что также сохраняется и в 2023 году. Этот район часто фигурирует в полицейских сводках за счет активного роста кибермошенничеств и преступлений, связанных с информационными технологиями.
Одной из наиболее значимых проблем последних лет стало стремительное увеличение числа преступлений, связанных с кибермошенничеством и использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По данным на первую половину 2024 года, зафиксировано более 5 400 таких преступлений, что на 12% больше, чем в 2023 году.
На протяжении двух десятилетий Центральный, Первомайский и Советский районы стабильно считаются самыми безопасными в городе. Здесь фиксируется минимальное количество преступлений, что делает их привлекательными для проживания семей и пенсионеров.