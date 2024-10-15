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Posted 15 октября, 02:29

Published 15 октября, 02:29

Modified 15 октября, 02:31

Updated 15 октября, 02:31

Полиця в Новосибирске

Самые криминальные районы Новосибирска с 2001 года: статистика преступлений

15 октября 2024, 02:29
Фото: 1MI
Полиця в Новосибирске

В Новосибирске раскрыли самые криминальные районы города за 23 года

В Новосибирске проанализировали уровень преступности за последние 23 года, выявив устойчивые тенденции и изменения в криминогенной обстановке. Ленинский район стабильно удерживает позиции самого криминального района города, в то время как Центральный и Первомайский остаются наиболее безопасными.

Как менялись лидеры по преступности

Анализ, охватывающий период с 2000 по 2023 годы, демонстрирует, что Ленинский район неизменно занимает первое место по числу зарегистрированных правонарушений. В начале 2000-х годов основными центрами преступности были Ленинский и Кировский районы. На тот момент Дзержинский район также отметился высоким уровнем преступности, но с 2002 года его показатели значительно снизились.

С 2004 по 2011 год Ленинский и Кировский районы продолжали лидировать по числу преступлений, что связывается с плотностью населения и социально-экономическими факторами. В этот же период Первомайский и Железнодорожный районы сохраняли статус самых безопасных, к ним периодически присоединялся Советский район, сообщает НГС со ссылкой на данные ГУ МВД по Новосибирской области.

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Современные вызовы: рост кибермошенничества

С 2012 года к Ленинскому району добавился Октябрьский, занявший второе место по числу преступлений. За это время уровень преступности в Октябрьском стал стабильно высоким, что также сохраняется и в 2023 году. Этот район часто фигурирует в полицейских сводках за счет активного роста кибермошенничеств и преступлений, связанных с информационными технологиями.

Одной из наиболее значимых проблем последних лет стало стремительное увеличение числа преступлений, связанных с кибермошенничеством и использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По данным на первую половину 2024 года, зафиксировано более 5 400 таких преступлений, что на 12% больше, чем в 2023 году.

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Безопасные районы Новосибирска

На протяжении двух десятилетий Центральный, Первомайский и Советский районы стабильно считаются самыми безопасными в городе. Здесь фиксируется минимальное количество преступлений, что делает их привлекательными для проживания семей и пенсионеров.

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#Алина Гурицкая#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Районы#МВД#Преступность
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