atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 01:15

Published 15 октября, 01:15

Modified 15 октября, 01:17

Updated 15 октября, 01:17

Стартовал осенний призыв

Штрафы за неявку в военкомат выросли втрое в Новосибирской области

15 октября 2024, 01:15
Фото: 1MI
Стартовал осенний призыв
Новосибирцам начали раздавать повестки в военкомат. В этом году штрафы за неявку выросли втрое, а за уклонение от службы грозит реальный срок.

С 1 октября 2024 года в Новосибирской области начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. В этот период планируется отправить на службу около 2,5 тысяч молодых людей. Призывникам повестки доставляют как лично в руки, так и посредством заказных писем.

Важным изменением стало увеличение штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Теперь нарушителям придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Уважительными причинами могут быть серьёзные болезни, ухудшение состояния здоровья ближайших родственников, похороны или чрезвычайные обстоятельства.

За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования, назначенного призывной комиссией, призывников могут оштрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей. В более тяжёлых случаях, когда речь идёт об уклонении от военной службы, нарушителям грозят ещё более жёсткие санкции — вплоть до штрафа в 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Осенний призыв — кого и когда призовут отдавать долг Родине
Узнать подробнее
Читайте также:
Патриотический плакат «Сила V правде» с армией США сняли в НовосибирскеМобилизация в России из-за увеличения численности армии — будет или нетБудут ли отправлять срочников на СВО — ответ генерал-майора
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Призыв#Штрафы#Военкомат#Повестки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика