Штрафы за неявку в военкомат выросли втрое в Новосибирской области

За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования, назначенного призывной комиссией, призывников могут оштрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей. В более тяжёлых случаях, когда речь идёт об уклонении от военной службы, нарушителям грозят ещё более жёсткие санкции — вплоть до штрафа в 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.