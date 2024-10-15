Штрафы за неявку в военкомат выросли втрое в Новосибирской области

Posted 15 октября, 01:15
Published 15 октября, 01:15
Modified 15 октября, 01:17
Updated 15 октября, 01:17
С 1 октября 2024 года в Новосибирской области начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. В этот период планируется отправить на службу около 2,5 тысяч молодых людей. Призывникам повестки доставляют как лично в руки, так и посредством заказных писем.
Важным изменением стало увеличение штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Теперь нарушителям придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Уважительными причинами могут быть серьёзные болезни, ухудшение состояния здоровья ближайших родственников, похороны или чрезвычайные обстоятельства.
За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования, назначенного призывной комиссией, призывников могут оштрафовать на сумму от 15 до 25 тысяч рублей. В более тяжёлых случаях, когда речь идёт об уклонении от военной службы, нарушителям грозят ещё более жёсткие санкции — вплоть до штрафа в 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.