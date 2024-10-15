atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 00:28

Published 15 октября, 00:28

Modified 15 октября, 00:28

Updated 15 октября, 00:28

ОКИ выявляют в Новосибирской области

Случаи ОКИ среди детей зафиксированы в Новосибирской области

15 октября 2024, 00:28
Фото: 1MI
ОКИ выявляют в Новосибирской области
В Новосибирской области зарегистрированы отдельные случаи острых кишечных инфекций (ОКИ) среди детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Контроль и меры предосторожности

В управлении Роспотребнадзора Новосибирской области отметили, что эпидемиологическая обстановка в школах и детских садах региона находится под постоянным наблюдением. Специалисты подчеркивают, что на данный момент число выявленных случаев ОКИ не превышает обычных показателей, характерных для этого времени года.

Рекомендации по профилактике

Чтобы избежать распространения инфекций, Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения гигиенических правил. Главные рекомендации включают:

  • регулярное и тщательное мытье рук, особенно после посещения общественных мест;
  • дезинфекцию часто используемых поверхностей (столов, дверных ручек, гаджетов);
  • соблюдение респираторного этикета — прикрывать рот и нос при кашле и чихании;
  • ведение здорового образа жизни: полноценное питание, регулярная физическая активность и достаточный сон.

Также стоит обратить внимание на качественные антисептики: выбирать средства с содержанием спирта не менее 65%, а антисептические салфетки использовать только в тех случаях, когда нет возможности вымыть руки водой и мылом.

Текущая ситуация под контролем

Роспотребнадзор продолжает мониторинг заболеваемости и при необходимости готов оперативно принимать меры. В ведомстве уверяют, что благодаря соблюдению профилактических мер удается удерживать ситуацию в стабильных рамках, не допуская массовых вспышек инфекций в образовательных учреждениях.

В Новосибирске участились случаи «немой» пневмонии — болезнь сложно диагностировать
Узнать подробнее
Читайте также:
Смертельный вирус Марбург исследуют ученые из НовосибирскаНовосибирский «Вектор» прогнозирует опасную мутацию вируса оспы обезьянВ Новосибирске острый дефицит врачей: конкуренция за рабочие места отсутствует
#Алина Гурицкая#Новосибирская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Профилактика#Болезнь#Гигиена#Заболевание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика