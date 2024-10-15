Случаи ОКИ среди детей зафиксированы в Новосибирской области

В управлении Роспотребнадзора Новосибирской области отметили, что эпидемиологическая обстановка в школах и детских садах региона находится под постоянным наблюдением. Специалисты подчеркивают, что на данный момент число выявленных случаев ОКИ не превышает обычных показателей, характерных для этого времени года.