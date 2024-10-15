Случаи ОКИ среди детей зафиксированы в Новосибирской области

Posted 15 октября, 00:28
Published 15 октября, 00:28
Modified 15 октября, 00:28
Updated 15 октября, 00:28
В управлении Роспотребнадзора Новосибирской области отметили, что эпидемиологическая обстановка в школах и детских садах региона находится под постоянным наблюдением. Специалисты подчеркивают, что на данный момент число выявленных случаев ОКИ не превышает обычных показателей, характерных для этого времени года.
Чтобы избежать распространения инфекций, Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения гигиенических правил. Главные рекомендации включают:
Также стоит обратить внимание на качественные антисептики: выбирать средства с содержанием спирта не менее 65%, а антисептические салфетки использовать только в тех случаях, когда нет возможности вымыть руки водой и мылом.
Роспотребнадзор продолжает мониторинг заболеваемости и при необходимости готов оперативно принимать меры. В ведомстве уверяют, что благодаря соблюдению профилактических мер удается удерживать ситуацию в стабильных рамках, не допуская массовых вспышек инфекций в образовательных учреждениях.